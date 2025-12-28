الأحد 28 ديسمبر 2025
العليا للانتخابات: كثافات تصويتية في قرى المرشحين قبل غلق اللجان، وبدء عمليات الفرز

المستشار أحمد بنداري
قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات أن الكثافات التصويتية الأكبر كانت داخل قرى مسقط رأس المرشحين، في حين صارت العملية الانتخابية داخل المدن بصورة ميسّرة ومنظمة دون تسجيل أي مظاهر ازدحام، مع نسب إقبال مرضية عكست وعي الناخبين وسلاسة الإجراءات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في آخر أيام التصويت في جولة الإعادة لـ 19 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. 

وأشار إلى وجود تكدّس ملحوظ داخل لجان السيدات على وجه الخصوص، في مشهد يؤكد الدور الفاعل للمرأة المصرية وحرصها على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يستوجب توجيه الشكر والتقدير للسيدة المصرية على هذا الحضور اللافت.

وفي السياق ذاته، أكد أنه تم غلق معظم اللجان الفرعية عقب انتهاء عملية التصويت، مع بقاء عدد محدود من اللجان مفتوحًا في بعض المحافظات لاستيعاب الناخبين المتواجدين داخلها، بما يضمن تمكين جميع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى بدء أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية التي أُغلق باب التصويت بها، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، وسط متابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

