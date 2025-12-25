مصدر بالأهلي يكشف تطورات صفقة حامد حمدان

18 حجم الخط

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك مفاوضات جارية مع إدارة بتروجت لحسم صفقة حامد حمدان في الميركاتو الشتوي القادم ولكن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الحسم، خاصة وأن هناك اتصالات مستمرة للاتفاق على صيغة الصفقة وقيمتها مالية وهل ستشمل دخول لاعبين من الأهلي أم سيتم حسمها بمقابل مادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصرية للاتصالات المرتقبة يوم السبت المقبل في إطار منافسات مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في تمام الساعة الخامسة مساء السبت المقبل.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر على استاد الغزل.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل المحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

وأكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه قرر تغيير نهجه في بطولة كأس عاصمة مصر، بالتركيز على منح الفرصة للاعبين الشباب والناشئين، بدلا من السعي لتحقيق الفوز في كل مباراة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

