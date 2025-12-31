كأس عاصمة مصر، سيراميكا يبحث عن الفوز الأول أمام فاركو

18 حجم الخط

كأس الرابطة، يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع فاركو في الخامسة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالنسخة الخامسة من منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل سيراميكا حامل اللقب وصاحب الأرض لقاء اليوم تحت شعار “لا بديل عن الثلاث نقاط” لضمان الاستمرار فى المسابقة، بعد خسارته المباراتين السابقتين.

فيما يسعى فاركو إلى مواصلة فوزه بالبطولة بعدما حقق الفوز فى المباريات الثلاث السابقة للاقتراب من الصعود لدور الثمانية للبطولة لأول مرة في تاريخه.

ويتواجد فاركو وسيراميكا بمجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر، وجاء الترتيب قبل مباراة اليوم كالتالي:

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 9 نقاط

إنبي - 6 نقاط

طلائع الجيش - 4 نقاط

المقاولون العرب - 4 نقاط

غزل المحلة - 3 نقاط

الأهلي - 3 نقاط

سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت عن حكام مباريات اليوم الأربعاء في منافسات كأس عاصمة مصر.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

سيراميكا ضد فاركو

حماده القلاوي "حكم ساحة"

إسلام ابو العطا "حكم مساعد"

عمرو جمعه "حكم مساعد"

محمد ممدوح "حكم رابع"

احمد حامد فهيم "حكم تقنية فيديو"

محمود بدران "حكم تقنية فيديو مساعد"

بتروجيت ضد البنك الاهلي

عبد الرحمن صالح "حكم ساحة"

محمد القاضي "حكم مساعد"

احمد لطفي "حكم مساعد "

حسن محمود"حكم رابع"

وليد ناجي "حكم تقنية فيديو"

محمد أيمن "حكم تقنية فيديو مساعد"

زد ضد حرس الحدود

هيثم عثمان "حكم ساحة"

شريف عبد الله "حكم مساعد"

محمد مصطفى إسماعيل "حكم مساعد"

أحمد شهود "حكم رابع"

محمد الشناوي "حكم تقنية فيديو"

طه سيد "حكم تقنية فيديو مساعد"

