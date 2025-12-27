بسبب موقد التدفئة، تفاصيل إصابة أسرة كاملة باختناق داخل منزل بالشرقية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية واقعة اختناق جماعي، بعدما أُصيبت أسرة مكوّنة من خمسة أفراد بحالات اختناق نتيجة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من موقد التدفئة التقليدي المعروف بـ«الشاليه البلدي»، داخل منزلهم بمدينة أولاد صقر، هربًا من موجة البرد الشديدة.

برد الشتاء يتحول إلى خطر قاتل



وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول أسرة كاملة مصابة بحالات اختناق، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم، واستقرت حالتهم الصحية.

التحريات تكشف مفاجأة بشأن الواقعة



وكشفت التحريات الأولية أن رب الأسرة أشعل موقد التدفئة قبل النوم بسبب شدة البرودة، وقام بإحكام غلق أبواب ونوافذ المنزل، ما أدى إلى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون داخل الغرفة واستهلاك الأكسجين، فغلبهم النعاس أثناء النوم، ما تسبب في إصابتهم بحالات اختناق.

تحذير المواطنين من مخاطر استخدام وسائل التدفئة داخل الأماكن المغلقة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، مع تحذير المواطنين من مخاطر استخدام وسائل التدفئة داخل الأماكن المغلقة دون تهوية مناسبة، حفاظًا على الأرواح.

هيئة الإسعاف تحذر من مخاطر التدفئة بالمواقد البدائية في الشتاء

حذرت هيئة الإسعاف المصرية من مخاطر التدفئة باستخدام نيران المواقد البدائية مع قدوم فصل الشتاء، مؤكدة أن الأدخنة الخانقة الناتجة عنها تمثل خطرا جسيما قد يصل إلى الاختناق والوفاة، إلى جانب احتمالات اندلاع الحرائق بسبب اللهب المكشوف.

سوء التهوية داخل المنازل يزيد من خطورة استنشاق الغازات السامة

وأشارت هيئة الإسعاف المصرية إلى أن سوء التهوية داخل المنازل يزيد من خطورة استنشاق الغازات السامة، وفي مقدمتها أول أكسيد الكربون المعروف بـالقاتل الصامت، داعية المواطنين إلى الالتزام بوسائل التدفئة الآمنة والحرص على تهوية الأماكن المغلقة بشكل جيد.

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية على أهمية الوعي المجتمعي للحد من هذه الحوادث، مطالبة الأسر بعدم ترك مصادر التدفئة مشتعلة دون رقابة، خاصة أثناء النوم، حفاظًا على سلامة الأرواح.

7 نصائح من الكهرباء لتجنب مخاطر استخدام الدفايات الكهربائية

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين لتجنب مخاطر الدفاية كالتالي:

التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.

التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة اثناء النوم.

عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.

لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال والا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الاقل.

