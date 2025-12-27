السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب موقد التدفئة، تفاصيل إصابة أسرة كاملة باختناق داخل منزل بالشرقية

إصابة أسرة كاملة
إصابة أسرة كاملة باختناق بسبب التدفئة،فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية واقعة اختناق جماعي، بعدما أُصيبت أسرة مكوّنة من خمسة أفراد بحالات اختناق نتيجة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من موقد التدفئة التقليدي المعروف بـ«الشاليه البلدي»، داخل منزلهم بمدينة أولاد صقر، هربًا من موجة البرد الشديدة.

محافظ الشرقية يتفقد موقع حريق حديقة الطفل بالزقازيق (صور)

برد الشتاء يتحول إلى خطر قاتل


وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول أسرة كاملة مصابة بحالات اختناق، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم، واستقرت حالتهم الصحية.

 

التحريات تكشف مفاجأة بشأن الواقعة 


وكشفت التحريات الأولية أن رب الأسرة أشعل موقد التدفئة قبل النوم بسبب شدة البرودة، وقام بإحكام غلق أبواب ونوافذ المنزل، ما أدى إلى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون داخل الغرفة واستهلاك الأكسجين، فغلبهم النعاس أثناء النوم، ما تسبب في إصابتهم بحالات اختناق.

 

تحذير المواطنين من مخاطر استخدام وسائل التدفئة داخل الأماكن المغلقة

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، مع تحذير المواطنين من مخاطر استخدام وسائل التدفئة داخل الأماكن المغلقة دون تهوية مناسبة، حفاظًا على الأرواح.

 

هيئة الإسعاف تحذر من مخاطر التدفئة بالمواقد البدائية في الشتاء

حذرت هيئة الإسعاف المصرية من مخاطر التدفئة باستخدام نيران المواقد البدائية مع قدوم فصل الشتاء، مؤكدة أن الأدخنة الخانقة الناتجة عنها تمثل خطرا جسيما قد يصل إلى الاختناق والوفاة، إلى جانب احتمالات اندلاع الحرائق بسبب اللهب المكشوف.

سوء التهوية داخل المنازل يزيد من خطورة استنشاق الغازات السامة

وأشارت هيئة الإسعاف المصرية إلى أن سوء التهوية داخل المنازل يزيد من خطورة استنشاق الغازات السامة، وفي مقدمتها أول أكسيد الكربون المعروف بـالقاتل الصامت، داعية المواطنين إلى الالتزام بوسائل التدفئة الآمنة والحرص على تهوية الأماكن المغلقة بشكل جيد.

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية على أهمية الوعي المجتمعي للحد من هذه الحوادث، مطالبة الأسر بعدم ترك مصادر التدفئة مشتعلة دون رقابة، خاصة أثناء النوم، حفاظًا على سلامة الأرواح.

7 نصائح من الكهرباء لتجنب مخاطر استخدام الدفايات الكهربائية

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين لتجنب مخاطر الدفاية كالتالي:

  • التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.
  • التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.
  • عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.
  • تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
  • يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة اثناء النوم.
  • عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.
  • لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال والا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الاقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصابة 5 من أسرة واحدة بالشرقية بسبب دفاية اختناق أسرة كاملة بالشرقية حوادث محافظة الشرقية أخبار حوادث مصر اخبار محافظة الشرقية التحريات الأولية تكشف تفاصيل الواقعة

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة والقليوبية، كثافات متحركة في هذه المناطق

منتخب تونس في مواجهة نارية أمام نيجيريا اليوم بكأس أمم أفريقيا

النيابة تستدعي أهل شاب تخلص من حياته في عين شمس

47.65 جنيه سعر صرف الدولار في 4 بنوك مصرية (آخر تحديث)

أبرزها مواجهة نيجيريا وتونس، مواعيد مباريات اليوم بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

بالترتيب، تعرف على المكلفين برعاية المسنين وفقًا للقانون الجديد

الأكثر قراءة

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

موقف ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

إخماد حريق داخل مدرسة في القرين بالشرقية

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

القناة 14: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال جاء مقابل استيعاب سكان غزة

بعد التأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا، حسام حسن يفكر في إراحة هذا الخماسي أمام أنجولا

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يسجل 6900 جنيه

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads