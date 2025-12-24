تصادم 5 سيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بطنطا (فيديو)

18 حجم الخط

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي حادث تصادم مروع بين 5 سيارات، ما أسفر عن تكدس مروري محدود بمحيط موقع الحادث دون الإعلان حتى الآن عن وجود إصابات أو وفيات فيما جرى التعامل الفوري مع الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارا بوقوع حادث مروري على طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي أمام مدخل سبرباي بمدينة طنطا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز طنطا إلى مكان الحادث يرافقها مسئولو الإسعاف وجهات التحقيق، حيث جرى تأمين الموقع ورفع آثار التصادم إلى جانب فحص السيارات المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الحركة المرورية.

وباشرت جهات التحقيق بطنطا أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث والاستماع إلى أقوال شهود العيان مع استمرار المتابعة لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.