الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تصادم 5 سيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بطنطا (فيديو)

تصادم 5 سيارات يُربك
تصادم 5 سيارات يُربك طريق مصر الإسكندرية الزراعي بطنطا
18 حجم الخط

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي حادث تصادم مروع بين 5 سيارات، ما أسفر عن تكدس مروري محدود بمحيط موقع الحادث دون الإعلان حتى الآن عن وجود إصابات أو وفيات فيما جرى التعامل الفوري مع الواقعة.

محافظ الغربية يستجيب لطلب مسنة بتوفير كرسي متحرك بعد سماع شكواها

مخاطر الشائعات وأثرها على المجتمع، ندوة بمجمع إعلام الغربية

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارا بوقوع حادث مروري على طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي أمام مدخل سبرباي بمدينة طنطا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز طنطا إلى مكان الحادث يرافقها مسئولو الإسعاف وجهات التحقيق، حيث جرى تأمين الموقع ورفع آثار التصادم إلى جانب فحص السيارات المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الحركة المرورية.

وباشرت جهات التحقيق بطنطا أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث والاستماع إلى أقوال شهود العيان مع استمرار المتابعة لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يستجيب لطلب مسنة بتوفير كرسي متحرك بعد سماع شكواها

العثور على فتاة مقيدة وملفوفة داخل ملاءة بطريق في طنطا

إخماد حريق اندلع في مسرح مدرسة طنطا الزراعية

السكة الحديد تطلق خدمة "ثالثة مكيفة" على خط القاهرة – طنطا غدا

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

القاهرة الكبرى في مرمى التقلبات، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

برد قارس يضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

سعر الخضار اليوم، انخفاض 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس وقفزة في البامية

ضبط 188 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة في حملات أمنية بالمحافظات

طرح 3 حلقات جديدة من مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" الليلة

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

خدمات

المزيد

سعر الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار يسجل 11650 ليرة للبيع بمصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

5121 جنيهًا لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"كلام عجيب"، رد قوي من أمين الفتوى على تحريم الصيام في شهر رجب

تفسير حلم تناول العسل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads