كواليس البحث عن تمساح مصرف عزبة واصف، ماذا حدث في اليوم الأول بقرية عمريط بالشرقية؟

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، تحركات مكثفة من قبل الأجهزة المعنية عقب تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى ظهور تمساح داخل مياه مصرف عزبة واصف التابع لقرية عمريط، مركز أبوحماد.

فريق الإنقاذ النهري تبدأ أعمال تمشيط موسعة داخل المصرف

وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية بفريق الإنقاذ النهري لبدء أعمال تمشيط موسعة داخل المصرف والمناطق المحيطة به، حيث استمرت عمليات البحث والرصد لساعات طويلة باستخدام فرق متخصصة ومعدات ميدانية، في إطار الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين وحرصًا على سلامتهم.

قوات الإنقاذ النهري بالشرقية،فيتو

أعمال التمشيط لم تسفر عن العثور على أي آثار لوجود تمساح

وكشفت مصادر مسؤولة أن اليوم الأول من أعمال التمشيط لم يسفر عن العثور على أي آثار أو دلائل تؤكد وجود تمساح داخل المصرف حتى الآن، مؤكدة استمرار المتابعة والرصد تحسبًا لأي تطورات محتملة.

الالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الأجهزة المعنية حفاظًا على الأمن والسلامة العامة

وشددت الجهات المختصة بالشرقية على أهمية تحري الدقة وعدم تداول الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مشاهدات غير طبيعية، والالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الأجهزة المعنية حفاظًا على الأمن والسلامة العامة.

قوات الإنقاذ النهري بالشرقية،فيتو

بعد الإمساك بتمساح الزوامل، البيئة: عمره عامان وسنعيده إلى بحيرة ناصر

كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أعلنت في وقت سابق نجاح وحدة صيد التماسيح بوزارة البيئة في اصطياد التمساح الذي أثار حالة من القلق بين أهالي قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، وذلك بعد عدة أيام من البحث المكثف بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة.

جسم غريب بمصرف عمريط،فيتو

وتمت عملية الإمساك بالتمساح داخل مصرف بلبيس العمومي بمشاركة اللجنة الفنية المشكلة من محافظة الشرقية، ومديرية الطب البيطرى، وإدارة البيئة، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، وفريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية.

