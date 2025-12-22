الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كواليس البحث عن تمساح مصرف عزبة واصف، ماذا حدث في اليوم الأول بقرية عمريط بالشرقية؟

قوات الإنقاذ النهري
قوات الإنقاذ النهري بالشرقية،فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، تحركات مكثفة من قبل الأجهزة المعنية عقب تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى ظهور تمساح داخل مياه مصرف عزبة واصف التابع لقرية عمريط، مركز أبوحماد.

بعد تمساح الزوامل، استنفار بقرية عمريط بسبب ظهور جسم غريب داخل مصرف مائي (فيديو وصور)

فريق الإنقاذ النهري تبدأ أعمال تمشيط موسعة داخل المصرف

 وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية بفريق الإنقاذ النهري لبدء أعمال تمشيط موسعة داخل المصرف والمناطق المحيطة به، حيث استمرت عمليات البحث والرصد لساعات طويلة باستخدام فرق متخصصة ومعدات ميدانية، في إطار الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين وحرصًا على سلامتهم.

قوات الإنقاذ النهري بالشرقية،فيتو
قوات الإنقاذ النهري بالشرقية،فيتو

أعمال التمشيط لم تسفر عن العثور على أي آثار لوجود تمساح 

وكشفت مصادر مسؤولة أن اليوم الأول من أعمال التمشيط لم يسفر عن العثور على أي آثار أو دلائل تؤكد وجود تمساح داخل المصرف حتى الآن، مؤكدة استمرار المتابعة والرصد تحسبًا لأي تطورات محتملة.

الالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الأجهزة المعنية حفاظًا على الأمن والسلامة العامة

وشددت الجهات المختصة بالشرقية على أهمية تحري الدقة وعدم تداول الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مشاهدات غير طبيعية، والالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الأجهزة المعنية حفاظًا على الأمن والسلامة العامة.

قوات الإنقاذ النهري بالشرقية،فيتو
قوات الإنقاذ النهري بالشرقية،فيتو

بعد الإمساك بتمساح الزوامل، البيئة: عمره عامان وسنعيده إلى بحيرة ناصر

كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أعلنت في وقت سابق نجاح وحدة صيد التماسيح بوزارة البيئة في اصطياد التمساح الذي أثار حالة من القلق بين أهالي قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، وذلك بعد عدة أيام من البحث المكثف بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة.

<span style=
جسم غريب بمصرف عمريط،فيتو

وتمت عملية الإمساك بالتمساح داخل مصرف بلبيس العمومي بمشاركة اللجنة الفنية المشكلة من محافظة الشرقية، ومديرية الطب البيطرى، وإدارة البيئة، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، وفريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تمساح عزبة واصف عمريط تمساح مركز أبوحماد تمساح عزبة السدرة تمساح الزوامل حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية قوات الإنقاذ النهرى

مواد متعلقة

الداخلية السورية تدعو السكان للتعاون مع الأجهزة الأمنية وتنشر قوات مكثفة بحلب

رفعت فياض يكتب: مدينة أقصر جديدة في منطقة آثار الجيزة

الطب الشرعي: فشل محاولات إنقاذ السباح يوسف محمد لطول بقائه بقاع المسبح

محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية والعايدي وداوود وكيلين

سفارة مصر بأثينا تعلن إعادة جثامين 14 من ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية جنوب كريت غدا

مجموعة مصر، جنوب إفريقيا تفوز على أنجولا 2-1

أمم إفريقيا 2025، محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام زيمبابوي

الأكثر قراءة

شاهد، فرحة الجماهير بهدف تعادل منتخب مصر أمام زيمبابوي (فيديو)

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أمم أفريقيا 2025، جنوب إفريقيا تتعادل 1-1 مع أنجولا بالشوط الأول

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وزيمبابوي بعد مرور 15 دقيقة

أمم إفريقيا 2025، محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام زيمبابوي

أمم إفريقيا، مرموش يسجل هدف التعادل لمصر في مرمى زيمبابوي

دوري أبطال آسيا للنخبة، الشارقة والهلال يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

السياحة تحتفل بتركيب مركب خوفو الثانية بالمتحف الكبير غدا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 دعاء يمكنك ترديدها في الفجر

الإفتاء توضح شروط المسح على "الشراب" أثناء الوضوء (فيديو)

هل اعتمر الرسول في شهر رجب، وحكم العمرة فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads