تفقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، المعرض السنوي للأشخاص ذوي الهمم، يرافقه الدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة تضامن الدقهلية، وليلى عبد العزيز مدير إدارة التأهيل، بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، والنائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، وبحضور ممثلي الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، وتحت رعاية محافظة الدقهلية اللواء طارق مرزوق.

نائب محافظ الدقهلية يتفقد معرض ذوي الهمم السنوي بالمنصورة

وشملت الجولة تفقد أروقة المعرض التي ضمت 12 جمعية، 12 عارضا، 50 طفلا، 9 أجهزة تعويضية، وذلك لعرض مشغولات يدوية ومنتجات تريكو وأعمال الرسم والطباعة على القماش، والتي تم إنتاجها بأيدي أشخاص من ذوي الهمم، مما يعكس قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم الحرفية المتميزة.

استفاد من الفعاليات ما يقارب 50 طفلًا من ذوي الهمم

وشارك في المعرض وفعالياته عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، كما استفاد من الفعاليات ما يقارب 50 طفلًا من ذوي الهمم الذين شاركوا في ورش العمل والمعروضات، مما يؤكد دور هذه الفعاليات في دعم مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشاد نائب المحافظ بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية في محافظة الدقهلية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا التزام المحافظة بتذليل جميع العقبات التي تواجههم وتقديم كل أشكال الدعم لضمان إدماجهم الكامل في المجتمع.

وأعرب نائب محافظ الدقهلية، خلال مشاركته في فعاليات الحفل، عن سعادته بحضوره هذا الحدث الإنساني والمجتمعي المهم، مؤكدًا أن ذوي الهمم يمثلون طاقات إيجابية وقدرات متميزة قادرة على الإبداع والعطاء، وأن ما يقدموه من نماذج مشرفة يبرهن على أن الاختلاف لا يمثل عائقًا، بل هو مصدر قوة وتميز.

ونقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وشكر لوزارة التضامن ممثلة في مديرية التضامن برئاسة الدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل الوزارة، وشكر لكافة الجمعيات القائمة على الفعاليات والاخصائيين القائمين على تدريب ذوي الهمم.

الدولة تولي ملف ذوي الهمم اهتمامًا بالغًا

وأكد الدكتور أحمد العدل أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي ملف ذوي الهمم اهتمامًا بالغًا، وتسعى بشكل مستمر إلى توفير كل سبل الدعم والرعاية لهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فعالة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن محافظة الدقهلية تسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المبادرات والأنشطة لذوي الهمم

وأشار نائب المحافظ إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المبادرات والأنشطة التي تستهدف ذوي الهمم، سواء على المستوى التعليمي أو الثقافي أو الرياضي أو الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات وبناء الثقة بالنفس لدى أبنائنا من ذوي الهمم.

أهمية تعزيز ثقافة الدمج المجتمعي ونشر الوعي بحقوق ذوي الهمم

كما شدد الدكتور "العدل" على أهمية تعزيز ثقافة الدمج المجتمعي ونشر الوعي بحقوق ذوي الهمم، والعمل على إزالة أي معوقات قد تحول دون مشاركتهم الفعالة في المجتمع، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف.

المبادرات التي تسهم في تمكين ذوي الهمم وتحقيق التنمية

وفي ختام كلمته، وجه نائب محافظ الدقهلية التحية والتقدير لذوي الهمم وأسرهم، مثمنًا جهود القائمين على تنظيم الحفل، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكل المبادرات التي تسهم في تمكين ذوي الهمم وتحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان، انطلاقًا من إيمان راسخ بأنهم جزء أصيل من نسيج المجتمع وشركاء في مسيرة التنمية.

يأتي هذا المعرض في إطار استراتيجية محافظة الدقهلية لتعزيز دور الأشخاص ذوي الهمم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

