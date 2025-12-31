محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير مجزر وموقف السنبلاوين (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية بمشروع تطوير مجزر السنبلاوين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، تمهيدًا لافتتاح المجزر وبدء تشغيله لخدمة المواطنين، بحضور الأستاذ أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بمجزرة السنبلاوين

واطمأن محافظ الدقهلية خلال جولته على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والصحية والفنية، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين.

خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والغذائية

وأكد اللواء طارق مرزوق أن تطوير المجازر يأتي ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والغذائية، والحفاظ على الصحة العامة، مشددًا على أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة والنظافة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالمجزر.

مجزر السنبلاوين بعد تطويره سيساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة

وأشار المحافظ إلى أن مجزر السنبلاوين بعد تطويره سيساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركز والمراكز المجاورة، والحد من الذبح العشوائي، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على البيئة.

استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارية

كما شدد محافظ الدقهلية على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارية، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

محافظ الدقهلية يتفقد الموقف العمومي الجديد بالسنبلاوين استعدادًا لافتتاحه قريبًا

كما قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتفقد الموقف العمومي الجديد بمدينة السنبلاوين المخصص لخطوط المحافظات الأخرى، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية والخدمية بالمحافظة، استعدادًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، بحضور أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ومحمود المتولي نائب رئيس المدينة.

وخلال الجولة، تأكد المحافظ من جاهزية الموقف من حيث التنظيم الداخلي، وأماكن انتظار السيارات، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير التي تضمن تحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للركاب والسائقين، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

الموقف الجديد يهدف إلى تخفيف التكدسات المرورية داخل مدينة السنبلاوين

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن الموقف الجديد يهدف إلى تخفيف التكدسات المرورية داخل مدينة السنبلاوين، وتحسين مستوى خدمات النقل بين الدقهلية والمحافظات الأخرى، بما يسهم في راحة المواطنين وتحقيق الانضباط في منظومة النقل.

وأكد محافظ الدقهلية حرص المحافظة على سرعة الانتهاء من الاستعدادات النهائية تمهيدًا للافتتاح الرسمي، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان التشغيل الأمثل للموقف فور افتتاحه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.