المرحلة الأولى 500 مليون جنيه، وضع حجر الأساس لفرع نادي جزيرة الورد بالمنصورة الجديدة (فيديو وصور)

اختتم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جولتهما، أمس الخميس، بوضع حجر الأساس لفرع نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والنائب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة النادي وعضو مجلس الشيوخ، والنائب وحيد فوده، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب مكرم رضوان، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة.

أجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان “المرحلة الأولى 500 مليون جنيه.. وضع حجر الأساس لفرع نادي جزيرة الورد بالمنصورة الجديدة”.

وقال محافظ الدقهلية: “أكرر شكري وتقديري للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المتواصل لمشروعات محافظة الدقهلية وعلى قيادته الحكيمة والرشيدة لهذا الوطن وسعيه الدؤوب لإقامة مشروعات كل يوم، والشكر والتقدير للسيد وزير الشباب والرياضة”.

اليوم هو عرس تاريخي لمحافظة الدقهلية لافتتاح عدد من الصروح الرياضية الجديدة

وأكد "مرزوق" أن اليوم هو عرس تاريخي لمحافظة الدقهلية لافتتاح عدد من الصروح الرياضية الجديدة، ووضع حجر الأساس لمنشآت رياضية جديدة، وأضاف سعادتي بالغة لوضع حجر أساس صرح رياضي اجتماعي جديد هو فرع نادي جزيرة الورد والذي سيصبح علامة مضيئة بمدينة المنصورة الجديدة على مساحة 50 ألف متر مربع.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن وضع حجر الأساس لفرع النادي بالمنصورة الجديدة، يأتي في إطار خطة النادي لتوسيع نطاق خدماته وتطوير منشآته الرياضية والاجتماعية، بما يعزز دوره في خدمة أبناء محافظة الدقهلية، وخصوصًا في مدينة جمصة والمناطق المجاورة.

إنشاء كيانات رياضية متكاملة داخل المدن الجديدة

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن إنشاء فرع جديد لنادي جزيرة الورد بالمنصورة الجديدة يأتي في إطار التوسع في إنشاء كيانات رياضية متكاملة داخل المدن الجديدة، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة، وتوفير خدمات رياضية واجتماعية متميزة للسكان الجدد.

نضع اليوم حجر الأساس لمشروع رياضي واعد يمثل امتدادًا لنادٍ عريق

وقال الدكتور أشرف صبحي: "نضع اليوم حجر الأساس لمشروع رياضي واعد يمثل امتدادًا لنادٍ عريق، ونسعى من خلاله إلى تلبية احتياجات أبناء المنصورة الجديدة من حيث الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتعزيز دور الأندية كمراكز تنوير وخدمة مجتمعية".

ختام جولة ميدانية حافلة لمحافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة

جاء ذلك في ختام جولة ميدانية حافلة لمحافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة شملت افتتاح وتفقد عددًا من المنشآت الرياضية والشبابية بعدد من المدن والمراكز بمحافظة الدقهلية، في إطار خطة الوزارة للنهوض بالبنية التحتية ودعم الحركة الرياضية على مستوى الجمهورية.

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