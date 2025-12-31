محافظ الأقصر يفتتح مدارس ومنشآت تعليمية بالزينية

18 حجم الخط

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر عددًا من المدارس والمنشآت التعليمية بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الأربعاء، وذلك دعمًا للمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

المدارس في الأقصر

جاء ذلك بحضور كل من اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والمهندس عصام الدين شحات مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة،وأحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية.

وافتتح محافظ الأقصر مدرسة العشي الرسمية لغات، والتي تم إنشاؤها حديثًا، وتضم 14 فصلًا بطاقة استيعابية 700 طالب، وتتكون المدرسة من حجرات كمبيوتر – غرف مجالات – غرف متعددة الأغراض – معمل مطور بقيمة الإجمالية: 23,401,250.7 جنيه، وإجمالي المساحة: 2187 مترًا مربعًا.

وتوجه محافظ الأقصر لافتتاح التوسعات الجديدة بمدرسة محمد متولي الشعراوي، حيث شملت 22 فصلًا بالملحق الجديد، ليصبح إجمالي عدد الفصول بعد التوسع 44 فصلًا، بطاقة استيعابية 2200 طالب، وتتكون المدرسة حجرات كمبيوتر – غرف مجالات – مصادر تعلم – فراغ متعدد الأغراض – معمل مطور، وبقيمة الإجمالية 16,238,466.6 جنيه، بإجمالي المساحة: 2517 مترًا مربعًا، ومساحة المبنى الجديد 468 مترًا مربعًا.

كما افتتح محافظ الأقصر مدرسة المهندس منير سلوانس وهى (إنشاء جديد)، والتي تضم 11 فصلًا

بطاقة استيعابية: 550 طالبًا، وتتكون من حجرات كمبيوتر – غرف مجالات – مصادر تعلم – فراغ متعدد الأغراض – معمل مطور، وبقيمة الإجمالية: 15,458,092 جنيها، وإجمالي المساحة: 2150 مترًا مربعًا.

وخلال كلمته لأهالي مركز ومدينة الزينية، رحّب محافظ الأقصر بعُمد ومشايخ القرى، وهنّأ الطلاب والأهالي بافتتاح المدارس الجديدة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل إضافة حقيقية للمنظومة التعليمية بالمركز.

كما بشّر الأهالي برصف الطرق التي شاهدها فى الجولة، والتي تحتاج إلى رصف عقب الانتهاء من دخول جميع المرافق، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح لاستقبال مواطني الزينية يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها.

وطالب القائمين على العملية التعليمية بالزينية بالنظر إلى تعلية مبنى الإدارة التعليمية بالزينية، وتوفير مراقب مالي دعمًا لحسن الأداء الإداري والمالي بالإدارة.

وفى ختام كلمته أكد محافظ محافظ الأقصر على أن هذه المطالب حق مشروع يهدف إلى كرامة الأهالي، وراحة التلاميذ، ومعاونة الطلاب على حسن الدراسة وتحقيق التفوق.

