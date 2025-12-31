الأربعاء 31 ديسمبر 2025
حوادث

التحريات: ماس كهربائي وراء اشتعال النيران في 5 سيارات داخل جراج ببولاق الدكرور

تفحم سيارتين في حريق
تفحم سيارتين في حريق جراج ببولاق الدكرور،فيتو
أكدت التحريات الأولية لقوات مباحث الجيزة أن حريقًا اندلع نتيجة شرارة ماس كهربائي بإحدى السيارات، ما أدى إلى امتداد النيران إلى 4 سيارات أخرى كانت متواجدة داخل أرض فضاء بشارع أبو زيد بمنطقة بولاق الدكرور.

وأسفر الحريق عن تفحم سيارتين بالكامل، وحدوث تلفيات جزئية بثلاث سيارات أخرى، وذلك قبل أن يتمكن الأهالي، بمساعدة قوات الحماية المدنية، من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وعقب انتهاء رجال الإطفاء من عمليات الإخماد والتبريد، قامت الأجهزة الأمنية بسحب السيارات المتضررة باستخدام أوناش الجهات المعنية بالمحافظة، ونقلها إلى ديوان عام القسم لفحصها ومعاينتها من قبل لجنة هندسية تابعة لإدارة المرور، للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق.

وفي السياق ذاته، يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب الانتهاء الكامل من أعمال التبريد، لتحديد الأسباب النهائية وملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل جراج سيارات بالمنطقة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران والسيطرة عليها، فيما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 


 

