وكيل تضامن الدقهلية تتابع سير العمل بإدارة ميت غمر الاجتماعية (صور)

تابعت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، سير العمل بإدارة ميت غمر الاجتماعية، في إطار متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وشملت الجولة زيارة عدد من المؤسسات والمشروعات المسندة للجمعيات الأهلية  في المدينة.

زيارة مؤسسة الأمل للفتيات 

وتضمنت الجولة زيارة مؤسسة الأمل للفتيات وهي دار لرعاية الفتيات وتعمل على تقديم الدعم والرعاية للفتيات المسندة لجمعية تحسين الصحة وهي جمعية أهلية تعمل على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، دار الولاء لكبار المواطنين وهي دار رعاية لكبار السن، تقدم لهم الرعاية والخدمات الأساسية، نادي الإيمان لكبار المواطنين  وهو نادي اجتماعي يهدف إلى توفير الأنشطة الترفيهية والاجتماعية لكبار السن.

واستهدفت الجولة متابعة سير العمل  في إدارة ميت غمر الاجتماعية والمشروعات المسندة  التابعة لها وتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز دور خدمة المواطنين لتحقيق رضا المواطن المستفيد من خدمات التضامن الاجتماعي والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم  فئة كبار السن وتوفير الرعاية والخدمات الأساسية لهم.

