في ذكرى مولدها، محافظ الدقهلية يزور منزل أم كلثوم بمسقط رأسها (صور)

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بزيارة تفقدية إلى قرية طماي الزهايرة بمركز السنبلاوين، مسقط رأس كوكب الشرق أم كلثوم، لمتابعة مستوى تقديم مختلف الخدمات، بحضور أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

محافظ الدقهلية يتفقد منزل أم كلثوم والمنطقة المحيطة به

وتفقد محافظ الدقهلية خلال الزيارة منزل أم كلثوم، والمنطقة المحيطة به، في ذكرى ميلادها للوقوف على الوضع الحالي على الطبيعة، وبحث إمكانيات الاستفادة من القيمة التاريخية والفنية للمكان، بما يليق بمكانة أم كلثوم كرمز فني وثقافي خالد في الوجدان المصري والعربي، وذلك بحضور أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

والتقى محافظ الدقهلية بأسرتها أحفاد الشيخ خالد إبراهيم شقيق أم كلثوم، وأكد لهم أن أم كلثوم ملك كل المصريين وأننا بصدد الانتهاء من أعمال تطوير مسرح أم كلثوم بقصر الثقافة بالمنصورة، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة متحف لأم كلثوم بقصر الثقافة يضم بعضا من مقتنياتها وسيكون بشكل يليق بمكانة سيدة الغناء العربي الفنية والإبداعية.

بحث سبل تطوير الموقع بما يضمن الحفاظ على الطابع التراثي

وشملت جولة المحافظ بحث سبل تطوير الموقع، بما يضمن الحفاظ على الطابع التراثي، وتقديم تجربة ثقافية متميزة للزائرين، تعكس تاريخ ومسيرة سيدة الغناء العربي أم كلثوم ودورها الفني والوطني.

