محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة
تفقَّد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الأعمال الجارية لتطوير قصر ثقافة المنصورة، للوقوف على معدلات سير العمل، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة.

قصر الثقافة بالمنصورة يمثل منارة ثقافية وتاريخية

وأكد محافظ الدقهلية خلال جولته على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات والتصميمات الفنية المقررة، مؤكدًا أن قصر الثقافة بالمنصورة يمثل منارة ثقافية وتاريخية، وأن العمل جارٍ على إعادة الوجه الحضاري له بما يليق بأبناء الدقهلية.

 

قصر الثقافة نموذج في المظهر الخارجي يعكس عراقة المحافظة

وشدَّد المحافظ على أن يكون قصر الثقافة نموذجًا في المظهر الخارجي، يعكس عراقة محافظة الدقهلية وريادتها الثقافية، موضحًا أن المرحلة الأولى من التطوير تشمل القاعة الكبرى للمسرح، وقاعة كبار الزوار، والمداخل الرئيسية، والحديقة المحيطة بالمبنى، بالإضافة إلى أعمال الإضاءة الداخلية والخارجية.

وأوضح مرزوق أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالثقافة والفنون، مشيرًا إلى التزام المحافظة بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاز هذا المشروع الحيوي، الذي سيشكِّل نقلة نوعية في المشهد الثقافي بالدقهلية، كما أشار إلى متابعته الشخصية للمشروع من خلال زياراته الميدانية المُفاجئة، لضمان الالتزام الكامل بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة.

