المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة يستضيف خبيرًا عالميًّا

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الدكتور مايكل وايلدرمان (أمريكى الجنسية) خبير جراحات وتدخلات الأوعية الدموية وجراحات وتدخلات الشريان الأورطى الباطنى والصدرى بمستشفى هاكنساك يونيفيرسيتى ميديكال سنتر نيوجيرسى فى الفترة من 3 وحتى 11 يناير القادم.

جراحة الأوعية الدموية

فى سياق متصل يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور عماد زخارى (أمريكى الجنسية) رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى سانت لويس فى المدة من 24 /12 /2025 وحتى 4 /1 /2026.

وسيقوم الخبير بمناظرة وعلاج الحالات (تمدد الشريان الأورطى – تمدد وانشطار الشريان الأورطى الصدرى – ضيق الشرايين السباتية المغذية للمخ – قصور الدورة الدموية وغرغرينا القدم – علاج متلازمة دوالى الحوض والرحم – علاج دوالي الساقين – علاج الجلطات الوريدية وقصور الدورة الوريدية عن طريق القسطرة – علاج متلازمة كسارة البندق وتشوهات الأوعية الدموية).

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام (الأحد - الثلاثاء) من كل أسبوع.

