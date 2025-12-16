الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
"أم كلثوم.. الست والوطن" فيلم جديد عن كوكب الشرق بالوثائقية

فيلم الست والوطن
فيلم الست والوطن
تعرض قناة الوثائقية المصرية فيلم عن أم كلثوم كوكب الشرق، والعمل يحمل اسم "أم كلثوم الست والوطن، ويتناول محطات رئيسية في مسيرة سيدة الغناء العربي.

وكتبت الوثائقية عبر الصفحة الرسمية بـ فيس بوك: لم تكن أم كلثوم صوت الطرب فقط؛ بل كانت صوت الوطن في لحظاته الأصعب، فمن حفلات دعمت المجهود الحربي إلى مواقف وطنية خُلِّدت في ذاكرة مصر والعالم العربي، كانت "الست" حاضرة حين احتاج الوطن إليها.

 

فيلم "أم كلثوم.. الست والوطن" يوثق مواقف مفصلية ومحطات رئيسة في مسيرة سيدة الغناء العربي على المستويين الوطني والقومي، متناولًا أحداثًا تاريخية فارقة، قدمت خلالها أم كلثوم أدوارًا لا تُنسى، وسطعت بوصفها صوتًا مصريًّا أصيلًا، وصانعةً لوجدانٍ عام امتد من المحيط إلى الخليج.

 

