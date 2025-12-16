"أم كلثوم.. الست والوطن" فيلم جديد عن كوكب الشرق بالوثائقية

18 حجم الخط

تعرض قناة الوثائقية المصرية فيلم عن أم كلثوم كوكب الشرق، والعمل يحمل اسم "أم كلثوم الست والوطن، ويتناول محطات رئيسية في مسيرة سيدة الغناء العربي.

وكتبت الوثائقية عبر الصفحة الرسمية بـ فيس بوك: لم تكن أم كلثوم صوت الطرب فقط؛ بل كانت صوت الوطن في لحظاته الأصعب، فمن حفلات دعمت المجهود الحربي إلى مواقف وطنية خُلِّدت في ذاكرة مصر والعالم العربي، كانت "الست" حاضرة حين احتاج الوطن إليها.

فيلم "أم كلثوم.. الست والوطن" يوثق مواقف مفصلية ومحطات رئيسة في مسيرة سيدة الغناء العربي على المستويين الوطني والقومي، متناولًا أحداثًا تاريخية فارقة، قدمت خلالها أم كلثوم أدوارًا لا تُنسى، وسطعت بوصفها صوتًا مصريًّا أصيلًا، وصانعةً لوجدانٍ عام امتد من المحيط إلى الخليج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.