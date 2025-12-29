الغمراوي: جودة المواد الخام ركيزة أساسية لضمان مأمونية الدواء المصري

18 حجم الخط

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي، وبمشاركة الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها، لبحث الدليل التنظيمي المقترح الخاص بإيفاد لجان التفتيش إلى مصانع المواد الخام الدوائية خارج مصر، وذلك في إطار تعزيز منظومة ضمان الجودة وسلامة مدخلات الإنتاج بالقطاع الدوائي.

تطوير منظومة التفتيش والرقابة على المواد الخام المستخدمة في التصنيع المحلي



وخلال اللقاء، استعرضت هيئة الدواء المصرية الإطار العام للدليل التنظيمي وآليات تطبيقه، بما يهدف إلى تطوير منظومة التفتيش والرقابة على المواد الخام المستخدمة في التصنيع المحلي، ورفع مستوى الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة.



كما ناقش الاجتماع متطلبات الشركات واستفسارات المصنعين، إلى جانب عدد من المقترحات الرامية إلى تبسيط الإجراءات، بما يحقق توازنًا بين تشديد الرقابة على جودة المواد الخام وضمان استدامة توافرها بالسوق المحلي دون الإخلال بسلاسل الإمداد.

جودة المواد الخام تمثل حجر الزاوية في ضمان مأمونية وفعالية الدواء المصري



وأكد الدكتور علي الغمراوي أن جودة المواد الخام تمثل حجر الزاوية في ضمان مأمونية وفعالية الدواء المصري، مشددًا على التزام هيئة الدواء بتطوير منظومة متكاملة للتقييم والاعتماد، تتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية الدولية، مع استمرار التعاون الوثيق مع غرفة صناعة الدواء باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم وتطوير الصناعة الوطنية.



من جانبه، أشاد الدكتور جمال الدين نصر الليثي محمد، رئيس غرفة صناعة الدواء، بجهود هيئة الدواء المصرية في تعزيز قنوات الحوار والتنسيق مع ممثلي القطاع، معتبرًا أن مقترح إيفاد لجان التقييم والاعتماد إلى مصانع المواد الخام بالخارج يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة منظومة الجودة ورفع تنافسية الدواء المصري.

وأكد حرص الغرفة على تقديم رؤى فنية ومقترحات عملية تسهم في إنجاح تطبيق الدليل التنظيمي، وتحقيق التكامل بين الدور الرقابي للهيئة واحتياجات الشركات.



وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على الملامح التفصيلية للمقترح، مع إتاحة فترة زمنية مناسبة أمام الشركات لتقديم ملاحظاتها الفنية، تمهيدًا لاعتماد الدليل التنظيمي في صورته النهائية.



ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والاستراتيجي لهيئة الدواء المصرية في حماية صحة المواطنين، ودعم القدرة التنافسية للدواء المصري، من خلال تطوير آليات التفتيش والاعتماد، وضمان استخدام مواد خام ذات جودة موثوقة، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع شركاء الصناعة لتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، ودعم استدامة سلاسل الإمداد الدوائي بالسوق المحلي.

