بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا

صرح رئيس الأركان الروسي، بأن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في العام الجديد 2026.

تفاصيل المساحات الجديدة التي ستشملها المنطقة الأمنية

يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات العسكرية الروسية الرامية لتعزيز السيطرة على المناطق الحدودية وتأمين المواقع الاستراتيجية، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على الوضع الأمني في مناطق النزاع.

ولم يتبين بعد تفاصيل المساحات الجديدة التي ستشملها المنطقة الأمنية أو الإجراءات المصاحبة لتوسيعها، فيما تترقب الأطراف الدولية ردود الفعل على هذه الخطوة التي قد تزيد من التوتر في المنطقة.

زيلينسكي يؤكد استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي شكل

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أمس استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي شكل، معربًا عن حرصه على البحث في سبل إنهاء النزاع أو التوصل إلى حلول سياسية ممكنة بين الطرفين.

إمكانية وجود قوات أمريكية على أراضى أوكرانيا

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تدرس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية وجود قوات أمريكية على أراضيها، كجزء من جهود تعزيز الأمن والدفاع في مواجهة التهديدات المستمرة من الجانب الروسي.

زيلينسكي يؤكد على دعم الحلفاء الغربيين في الأزمة الأوكرانية

وشدد زيلينسكي على أن التنسيق مع الحلفاء الغربيين مستمر، وأن أي خطوات تتعلق بالقوات الأجنبية على الأراضي الأوكرانية ستتم بالتفاهم الكامل مع شركاء بلاده لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.

