مندوب أمريكا بالناتو: واشنطن تدرس بشكل شامل محاولة هجوم أوكرانيا على مقر إقامة بوتين

أكد المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف "الناتو" ماثيو ويتاكر أن الولايات المتحدة تعتزم دراسة ملابسات محاولة أوكرانيا الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دراسة شاملة.

وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "سندرس بشكل شامل جميع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالهجوم على مقر إقامة بوتين، وسنصل إلى حقيقة المعلومات الاستخباراتية".



وأضاف ويتاكر أن مثل هذا الهجوم من جانب كييف سيكون "متهورا" ولن يسهم في تحقيق السلام بين أوكرانيا و روسيا.

روسيا تتوعد بالرد على الهجوم على مقر بوتين

وأكد الكرملين في وقت سابق، أن الهجوم الذي شنته كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفغورود لم يكن موجها ضد فلاديمير بوتين فحسب، بل أيضا ضد مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلمية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت91 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في نوفجورود ليلة 28 إلى 29 ديسمبر.

كما أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الهجمات الأوكرانية، "لن تمر دون رد"، مشيرا إلى أن القيادة العسكرية الروسية لديها أهداف محددة مسبقا لعمليات الردع.

هذا ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، محاولة نظام كييف استهداف المقر الرئاسي بأنها إرهاب دولة.

