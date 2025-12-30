الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين بأي شكل لإنهاء الصراع مع روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي شكل، معربًا عن حرصه على البحث في سبل إنهاء النزاع أو التوصل إلى حلول سياسية ممكنة بين الطرفين.

زيلينسكي يكشف عن مباحثات محتملة مع ترامب بشأن القوات الأمريكية

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تدرس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية وجود قوات أمريكية على أراضيها، كجزء من جهود تعزيز الأمن والدفاع في مواجهة التهديدات المستمرة من الجانب الروسي.

زيلينسكي يؤكد على دعم الحلفاء الغربيين في الأزمة الأوكرانية

وشدد زيلينسكي على أن التنسيق مع الحلفاء الغربيين مستمر، وأن أي خطوات تتعلق بالقوات الأجنبية على الأراضي الأوكرانية ستتم بالتفاهم الكامل مع شركاء بلاده لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن دعوته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة أوكرانيا، وبرر تصرفه هذا بأن وصول طائرة الرئاسة الأمريكية سيعطي انطباعا لحماية كييف من الهجمات الروسية.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه قد يلقي خطابا أمام البرلمان الأوكراني إذا كان ذلك سيساعد في حل النزاع بالبلاد.

وقال زيلينسكي: إن الجانب الأوكراني يناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضوع وجود  القوات الأمريكية في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته كشف رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنشر قواتها بأوكرانيا، في إطار ضمانات الأمن حسبما نقلت وكالة "أوكرينفورم".

