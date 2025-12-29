روسيا: على زيلينسكي الاختباء حتى نهاية حياته بعد الهجوم على مقر بوتين

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، قال ديميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن «يختبئ حتى نهاية حياته»، وذلك على خلفية الهجوم الذي تحدثت موسكو عن استهدافه مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تهديد مباشر ورسائل ردع من موسكو بعد الهجوم الأوكراني على مقر بوتين

وجاءت تصريحات مدفيديف في إطار تصعيد سياسي وأمني حاد، عكست حالة الغضب داخل دوائر صنع القرار في روسيا، مؤكدًا أن ما جرى يمثل تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء، ولن يمر دون عواقب قاسية.

اتهامات روسية باستهداف مقر بوتين مقابل نفي أوكراني

وتزامنت تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي مع اتهامات رسمية لموسكو بوقوف كييف خلف الهجوم، في مقابل نفي أوكراني قاطع، حيث أكد زيلينسكي في وقت سابق أن بلاده لم تستهدف مقر إقامة بوتين، معتبرًا أن روسيا تسعى إلى خلط الأوراق وتقويض المسارات الدبلوماسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر دولي متزايد بشأن الحرب في أوكرانيا، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع إلى مرحلة أكثر خطورة، خاصة مع تبادل الاتهامات والتهديدات المباشرة بين موسكو وكييف، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إقليمية ودولية.

كشف الكرملين، تفاصيل الاتصال الذي جمع بين الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم.

وأوضح الكرملين إن بوتين أكد لترامب أن الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة لن يمر دون رد.

البيت الأبيض: ترامب يجري مكالمة هاتفية إيجابية مع بوتين بشأن أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية وصفها بـ «الإيجابية» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولت تطورات الأوضاع في أوكرانيا وسبل التعامل مع المستجدات المرتبطة بالأزمة.

