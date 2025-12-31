الداخلية التركية يعلن القبض على 125 مشتبها بانتمائهم لداعش

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الداخلية التركية القبض على 125 مشتبها بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي في عمليات متزامنة شملت 25 محافظة.

357 مشتبهًا بهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش"

وفي وقت لاحق ؛ أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن قوات الشرطة اعتقلت، 357 مشتبهًا بهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" في عمليات متزامنة في 21 محافظة.

كما أفادت تقارير إعلامية بأن الأمن التركي تمكن من اعتقال 110 من المشتبه بهم في عملية استهدفت تنظيم "داعش" في مدينة إسطنبول.

كما اعتقلت السلطات التركية في إسطنبول 115 شخصًا يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، وأضافت أن المشتبه بهم كانوا يخططون لشن هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

مهاجمة غير المسلمين خلال هذه احتفالات رأس السنة الجديدة

ووفقًا لبيان صادر عن شرطة إسطنبول، فقد كانوا يخططون لمهاجمة غير المسلمين خلال هذه الاحتفالات، وخلال عملية الاعتقال، داهمت الشرطة 124 موقعًا وصادرت كميات كبيرة من الرصاص والذخيرة.

