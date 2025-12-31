وداعًا الرسائل الورقية، وقف خدمات البريد في الدنمارك بعد 400 عام من الخدمة

18 حجم الخط

تستعد الدنمارك لطى صفحة تاريخية فى مجال البريد، إذ ستتوقف خدمة شركة البريد الدنماركية (بوست نورد) عن توصيل البريد إلى السكان وستزيل 1500 صندوق بريد أحمر منتشرة فى جميع أنحاء البلاد اعتبارا من أول يناير 2026، وذلك مع انخفاض حجم البريد منذ بداية الألفية واتجاه الشركة للتركيز على خدماتها الرقمية.

أسباب قرار إيقاف الخدمة

وذكرت شبكة يورو نيوز الإخبارية الأوروبية أن الشركة الدنماركيةـ التي قدمت هذه الخدمة منذ عام 1624 ـ بررت هذا القرار في وقت سابق من هذا العام بالإشارة إلى تزايد رقمنة المجتمع الدنماركي والانخفاض الحاد في عدد الرسائل المرسلة.

مصير صناديق البريد الحمراء

وتم التبرع بصناديق البريد لمنظمة دانماركس إندساملينج، وهي المنظمة الدنماركية المماثلة لمنظمة تيليثون، وقد عرض ألف منها للبيع عبر الإنترنت بأسعار تتراوح بين 200 و267 يورو، ونفدت الكمية في غضون ساعات.

وستتم دعوة الدنماركيين الآن إلى استخدام خدمة بريدية خاصة، تدعى داو، لإرسال رسائلهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.