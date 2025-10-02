الخميس 02 أكتوبر 2025
رئيس وزراء بريطانيا يقطع زيارته إلى الدنمارك لمتابعة هجوم مانشستر

أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء كير ستارمر سيقطع زيارته الحالية إلى الدنمارك ويعود إلى المملكة المتحدة لمتابعة تطورات الهجوم على كنيس يهودى فى مدينة مانشستر.

وذكرت الشبكة أن ستارمر سيترأس اجتماع طارئ للجنة الاستجابة للطوارئ الوطنية (كوبرا) فور عودته إلى المملكة المتحدة، وذلك على خلفية الهجوم الأخير الذي وقع بكنيس يهودي وتسبب في إصابة أربعة أشخاص على الأقل.

وأعرب رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر اليوم الخميس، عن فزعه إزاء الهجوم الذى وقع داخل كنيس يهودى فى مدينة مانشستر، وذلك فى منشور له على مواقع التواصل الاجتماعى حيث أنه يقوم حاليا بزيارة إلى الدنمارك للمشاركة فى اجتماع للاتحاد الأوروبى.

وقال ستارمر - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن وقوع هذا الحادث في يوم "كيبور"وهو أقدس يوم في التقويم اليهودي يجعل الأمر أكثر فظاعة.

وأعرب ستارمر عن تعاطفه مع أحباء جميع المتضررين من هذا الحادث، كما تقدم بالشكر إلى خدمات الطوارئ لسرعة استجابتها فور وقوع الهجوم.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق إصابة أربعة أشخاص جراء حادث طعن وقع بكنيس يهودي في مدينة "مانشستر".

