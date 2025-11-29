«توروب» وجهازه المعاون يغادرون إلى الدنمارك في إجازة قصيرة

18 حجم الخط

توجه ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازه المعاون إلى الدنمارك فور العودة إلى مطار القاهرة في إجازة سريعة؛ للاطمئنان على أسرهم بعد حصول الفريق على راحة لمدة خمسة أيام.

ويستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة استعدادًا لمواجهة إنبي يوم ١١ ديسمبر المقبل في الجولة الأولى لمباريات كأس عاصمة مصر.

ووصلت بعثة الفريق إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من المغرب وذلك عقب التعادل مع فريق الجيش الملكي١ـ١ في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث عشاق النادي الأهلي عن جدول ترتيب مجموعة الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا..

الأهلي في المركز الأول برصيد 4 نقاط

يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط

الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة

شبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة

ويستعد مسؤولو النادي الأهلي للتقدم بشكوى رسمية اليوم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة "كاف" تجاه حكم مباراة الجيش الملكي؛ بسبب عدم توفير الحماية الكافية للاعبي المارد الأحمر وما حدث من جماهير الجيش الملكي.

وقالت مصادر إن الشكوى ستكون متضمنة الفيديوهات التي شهدت الاعتداء على لاعبي الأهلي بالزجاجات الفارغة وبعض الأدوات الحادة واسقاط الكرات البديلة أكثر من مرة خلال سير المباراة وذلك للحفاظ على حقوق النادي.

وحقق النادي الأهلي، تعادلًا مثيرًا مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

