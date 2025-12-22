الاتحاد الأوروبي عن تعيين ترامب مبعوثا لجرينلاند: الحفاظ على سلامة الدنمارك وسيادتها أمر أساسي

18 حجم الخط

قال الاتحاد الأوروبي حول تعيين ترامب مبعوثا إلى جرينلاند: "إن الحفاظ على سلامة الدنمارك وسيادتها وحدودها أمر أساسي".

واستدعت الدنمارك، اليوم الإثنين، السفير الأمريكي عقب تعيين الرئيس دونالد ترامب مبعوثا خاصا إلى جرينلاند.

تعيين مبعوث خاص إلى جرينلاند

وأعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين مبعوث خاص إلى جرينلاند يعكس استمرار الاهتمام الأمريكي بالجزيرة.

وبحسب «روسيا اليوم»، اعتبر راسموسن، في بيان أن هذا التعيين يؤكد أن الولايات المتحدة ما زالت تولي جرينلاند أهمية خاصة، مؤكدا تمسك بلاده بموقفها الداعي إلى احترام وحدة أراضي مملكة الدنمارك.

وشدد على أن هذا الالتزام يجب أن يلتزم به الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.

تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا إلى جرينلاند

وأعلن ترامب أمس الأحد أنه قرر تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا إلى جرينلاند.

وكان ترامب قد دعا مرارا خلال الأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض لفرض الولاية القضائية الأمريكية على جرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والمتمتعة بموقع استراتيجي.

وكانت هذه القضية قد غابت عن العناوين الرئيسية في الأشهر الأخيرة، ولكن في أغسطس الماضي، استدعى المسئولون الدنماركيون السفير الأمريكي في أعقاب تقرير يفيد بأن ثلاثة أشخاص على الأقل ممن لهم صلات بترامب قد نفذوا عمليات تأثير سرية في جرينلاند.

وفي وقت سابق من العام الجاري، زار نائب الرئيس جيه دي فانس قاعدة عسكرية أمريكية نائية في الجزيرة واتهم الدنمارك بخفض الاستثمار هناك.

