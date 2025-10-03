الجمعة 03 أكتوبر 2025
وزير دفاع الدنمارك: روسيا تشن حربا هجينة ضد الناتو والغرب

روسيا
 قال وزير الدفاع الدنماركي: إن روسيا، تشن حربا هجينة ضد الناتو والغرب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي نفس السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن جميع دول حلف الناتو في حالة حرب مع روسيا الآن، ولم تعد تخفي ذلك، وإن البيئة العالمية الحالية التي تتسم بتغيرات سريعة وغالبًا ما تكون دراماتيكية، تتطلب الاستعداد لأي تطور، مشيرًا إلى أن "المخاطر في الوضع الحالي عالية للغاية".

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن بوتين قوله خلال الجلسة العامة لنادي فالداي الدولي للنقاش المنعقد في مدينة سوتشي بروسيا: "نحن في حالة حرب، أليس كذلك ؟ نحن ننتج معدات عسكرية، والعديد من الدول في حالة حرب معنا، وجميع دول الناتو في حالة حرب معنا، لم يعودوا يخفون ذلك".

