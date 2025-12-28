قضايا الدولة تتلقي خطابا من البريد بإصدار طابع تذكاري بمرور 150عاما على إنشائها

18 حجم الخط

تلقى المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، خطابًا رسميًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعلن فيه قيام الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريدي تذكاري؛ احتفاءً بمرور مائة وخمسين عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة في مصر.

الخطاب حمل بين طياته نبأً عظيمًا وحدثًا

حمل الخطاب بين طياته نبأً عظيمًا وحدثًا تاريخيًا، تمثل في قيام الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريدي تذكاري فريد؛ تخليدًا وتكريمًا لمناسبة وطنية جليلة، وهي الاقتراب من الاحتفال بمرور مائة وخمسين عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة.

ويُعد هذا الإصدار التاريخي تقديرًا مشهودًا للمسيرة التي سطرتها الهيئة عبر قرن ونصف من الزمان، وتخليدًا للأدوار الخالدة التي اضطلعت بها هذا الصرح القانوني الشامخ في الذود عن كيان الدولة والحفاظ على أركانها القانونية الراسخة.

ويأتي هذا التكريم الوطني لهيئة قضايا الدولة ليجسد تقدير الدولة لدورها الريادي في إعلاء سيادة القانون وتثبيت قواعد العدالة، ويسلط الضوء على رسالتها السامية في حماية الحقوق القانونية للدولة وصون أموالها ومصالحها بعزيمة لا تلين وإخلاص لا يتزعزع.

ويعد هذا الطابع ليس مجرد قطعة ورق تُلصق على الخطابات، بل هو وشاح تكريم على صدر كل من انتمى إلى هذه الهيئة العريقة، ووثيقة تقدير تُسجل للأجيال عظمة إرث قانوني تشكل على مدى خمسة عشر عقدًا حصنًا منيعًا للدولة وشرعيتها.

وبهذه المناسبة، تقدمت هيئة قضايا الدولة بقيادة رئيسها المستشار الدكتور حسين مدكور، ببالغ الشكر والعرفان لمعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولمسؤولي الهيئة القومية للبريد، على هذه البادرة الكريمة التي تليق بتاريخ الهيئة المجيد، وتعكس تقدير الوطن لكل رجال القانون الشرفاء الذين سطروا بسواعدهم وفكرهم ملحمة الدفاع عن حق الدولة وسيادتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.