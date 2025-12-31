مصر وبنين في لقاء مرتقب بثمن نهائي أمم أفريقيا 2025.. قصة 4 مواجهات جمعت الفراعنة والسناجب.. مفاجأة وحيدة قبل حقبة حسن شحاتة

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب بنين في دور ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بعدما حجز بنين مقعده في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد خسارته أمام السنغال بنتيجة 0-3 في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة بالنسخة الحالية المقامة في المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

وتقام مباراة منتخب مصر ضد بنين في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

واحتل منتخب بنين المركز الثالث برصيد 3 نقاط متأهلًا ضمن أفضل 4 منتخبات بالبطولة تحتل المركز الثالث في مرحلة المجموعات.

وضرب المنتخب الملقب بـ"السناجب" موعدًا مع منتخب مصر في ثمن النهائي يوم الاثنين المقبل في مواجهة تحدث للمرة الثانية بينهما في كأس الأمم الأفريقية.

وقبل مواجهة دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب ينحاز التاريخ لمنتخب الفراعنة خلال 4 مواجهات سابقة ضد بنين حقق فيها الفراعنة الفوز 3 مرات في عهد المعلم حسن شحاتة مقابل تعادل وحيد.



وترصد السطور التالية قصة 4 مواجهات جمعت بين منتخب مصر ضد بنين قبل لقاء الاثنين في أمم أفريقيا 2025.

تصفيات كأس العالم

وكانت المواجهة الأولى في المجموعة الثالثة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2006، وخرج منتخب مصر لمواجهة بنين يوم 4 يوليو 2004.

وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 3-3 وكان وقتها الإيطالي ماركو تارديلي مدربًا للفراعنة، بينما كان وابي جوميز مدربًا للسناجب.

وتقدم أومار تشوموجو لصالح بنين في الدقيقة 8، ثم أحرز جوكلين أهويا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وأحرز أحمد حسن هدفًا للفراعنة في الدقيقة 66، ثم سجل مورتالا أوجوينبي الهدف الثالث لبنين في الدقيقة 68.

ونجح محمد أبوتريكة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75، ثم سجل حسن مصطفى هدف التعادل في الدقيقة 80.

أول انتصار للفراعنة

وكانت المواجهة الثانية في نفس التصفيات يوم 4 سبتمبر عام 2005 في القاهرة، وفاز الفراعنة بنتيجة 4-1 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

وسجل عمرو زكي هاتريك في الدقائق 12، 15، 84، بينما سجل أحمد حسام "ميدو" هدفًا في الدقيقة 71، وأحرز ستيفان سيسجنون هدف بنين في الدقيقة 60.

مباراة ودية بين مصر وبنين

تقابل مصر ضد بنين وديًا يوم 19 نوفمبر عام 2008 وفاز منتخب مصر بنتيجة 5-1 بالقاهرة.

وسجل للفراعنة حسني عبدربه في الدقيقة 21، وعماد متعب في الدقيقتين 27، 41، ومحمد أبوتريكة في الدقيقتين 43، 74 بينما أحرز الراحل رزاق أموتويوسي هدف بنين في الدقيقة 85.

مواجهة وحيدة في أمم أفريقيا

والتقى منتخب مصر ضد بنين مرة واحدة في كأس الأمم الإفريقية يوم 20 يناير عام 2010 في دور المجموعات.

وكان حسن شحاتة وقتها مدربًا لمنتخب مصر والفرنسي ميشايل دوساييه مدربًا لمنتخب بنين.

وفاز منتخب مصر بثنائية دون رد عن طريق أحمد المحمدي في الدقيقة 7 وعماد متعب في الدقيقة 23.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.