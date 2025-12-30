وائل القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة لمنحهم الثقة

18 حجم الخط

أكد وائل القباني، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مشاركة اللاعبين البدلاء في مباراة المنتخب الوطني أمام أنجولا، بختام دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، كانت خطوة إيجابية من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وتعادل منتخب مصر سلبيًّا مع نظيره الأنجولي، ويؤكد الفراعنة على تصدر المجموعة الثالثة والتأهل لدور الستة عشر في كأس أمم إفريقيا.

وجهة نظر حسام حسن أمام أنجولا محترمة

وقال وائل القباني، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»: «حسام حسن أراد منح بعض اللاعبين راحة خوفًا من الإصابات، بالإضافة إلى حصول البعض على إنذارات، وأنا أحترم وجهة نظره بخوض اللقاء بالبدلاء».

وأضاف: «مشاركة 26 لاعبًا في قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا ستمنحهم الثقة، وأنا مع حسام حسن في هذا القرار».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن البعض يرى أن تغيير الفريق بالكامل خطوة غير صحيحة، مؤكدًا أن انسجام اللاعبين الأساسيين مع البدلاء سيكون مهمًا عند العودة للتشكيلة الرئيسية.

وائل القباني يشيد بالثنائي مهند لاشين وحسام عبد المجيد

وأشار القباني إلى أن هناك أكثر من لاعب قدم أداءً مميزًا أمام أنجولا، من بينهم مهند لاشين وحسام عبد المجيد.

القباني يؤكد أهمية استمرار اللعب بطريقة 3-4-3

كما شدد وائل القباني على أهمية اعتماد منتخب مصر على طريقة 3-4-3 في اللعب، خاصة في ظل المعاناة التي تواجهها الفراعنة في خط الدفاع خلال البطولة.

