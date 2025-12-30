شطة: فيفا يسعى منذ سنوات أن يُفقد الكاف هويته ويريد استعمار أفريقيا مجددًا

18 حجم الخط

شن عبدالمنعم "شطة" هجومًا حادًا على الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب قرار إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات.

وقال شطة في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح عبر برنامج الكلاسيكو المذاع على قناة ON E: "الاتحاد الدولي يريد أن يستعمر أفريقيا مرة أخرى من خلال قرار إقامة بطولة كأس الأمم كل 4 سنوات".

وتابع: "الاتحاد الدولي أراد عندما كنت مسؤول في الكاف إقامة البطولة كل 4 سنوات وأنا رفضت ولكنه جدد محاولاته مرة أخرى عشان استجاب الاتحاد الأفريقي له".

فيما توقع عبدالمنعم شطة، وصول مصر والمغرب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب.

وأكمل شطة: "أتوقع وصول مصر والمغرب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا".

وتابع: "السنغال ايضًا منتخب كبير بإمكانه الوصول للمراحل المتقدمة في البطولة".

وواصل: "مصر تقدم مستويات جيدة في البطولة، وايضًا حسام حسن يقدم أفضل شيء مع المنتخب الوطني لم يخسر أي مباراة رسمية مع مصر، هذا إنجاز كبير".

موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16

وعلى صعيد آخر، تأكد خوض منتخب مصر مباراته في دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا أمام بنين ثالث المجموعة الرابعة.

ويحتل منتخب بنين المركز الثالث في المجموعة الرابعة في بطولة أمم إفريقيا 2025.

فيما تصدر منتخب مصر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه جنوب افريقيا وصيفا بـ 6 نقاط.

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، على أن يتحدد الطرف الآخر خلال الساعات القادمة.

ويواجه الفراعنة أحد أفضل ثوالث الفرق المتأهلة من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

مصر وأنجولا، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الأخيرة

بهذه النتائج السابقة يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة

وفي المرتبة الثانية يأتي منتخب جنوب إفريقيا ب6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف، ثم الفوز في لقاء اليوم على زيمبابوي 3-2

ترتيب مجموعة مصر، فيتو

ويحل منتخب أنجولا في المركز الثالث بنقطتين، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام جنوب إفريقيا، ثم تعادله في الجولة الثانية مع زيمبابوي بهدف لكل منهما، ثم تعادل مع منتخب مصر في الجولة الأخيرة

ويحل منتخب زيمبابوي المركز الأخير، بعد الخسارة أمام مصر في الجولة الأولى، والتعادل في الثانية مع أنجولا 1-1، والخسارة من جنوب إفريقيا 3-2 في الجولة الأخيرة.

