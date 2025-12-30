ختام فعاليات بطولة Intel Campus Cup 2025 لطلبة الجامعات

18 حجم الخط

اختُتمت فعاليات نهائي كأس إنتل الجامعي Intel Campus Cup 2025 والتى أقيمت بصالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة وتفاعل أكثر من 100 ألف طالب جامعي، في منافساتها على مدار مراحلها المختلفة، فيما سجّل الحفل الختامي حضورًا بلغ قرابة 3,000 طالب.

سلسلة من المواجهات التنافسية

وفي أعقاب سلسلة من المواجهات التنافسية القوية التي جمعت العديد من الجامعات من مختلف أنحاء الجمهورية، تُوّجت جامعة عين شمس بلقب كأس إنتل الجامعي 2025، بعد أدائها خلال مجريات البطولة.

وشهد حفل الختام حضورالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي ألقى كلمة رئيسية تناول فيها الدور المتنامي للرياضات الإلكترونية والأنشطة الرقمية في إشراك طلبة الجامعات وتمكينهم والذى أكد الأهمية المتزايدة للرياضات الإلكترونية، بوصفها منصة فاعلة لتنمية الشباب، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية.

أشار خيسوس سانشيز مدير أسواق المستهلكين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى إنتل، إلى النمو اللافت لسوق الألعاب في مصر، كما أشاد بحجم البطولة، ومستوى الطاقة الجماهيرية، والاحترافية العالية التي عكستها منافسات كأس إنتل الجامعي. ووصف سانشيز هذه التجربة بأنها تضاهي البطولات العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية.

أعرب عن إعجابه بالبنية التحتية لقطاع الألعاب في مصر، وبنجاح اللاعبين الشباب في ترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي بارز للألعاب الإلكترونية.

وأكد سانشيز أن نسخة 2025 من كأس إنتل الجامعي جدّدت التأكيد على التزام إنتل بدعم الشباب، وتعزيز الابتكار، وتنمية منظومة الرياضات الإلكترونية سريعة النمو في مصر ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع التي تضم ما يُقدّر بنحو 40 مليون لاعب.

وقدّم سانشيز أيضًا لمحة عن ابتكارات إنتل المرتقبة، وفي مقدمتها Intel Core Ultra Series 3، وهي أول منصة ذكاء اصطناعي أصلية تعتمد على تقنية التصنيع الأحدث Intel 18A، والمتوقع الإعلان عنها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيجاس في يناير المقبل.

أوضح أن هذه المعالجات ستوفر تحسنًا بنسبة 50% في الأداء العام، مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% مقارنة بالجيل السابق، إلى جانب قدرات متقدمة في الرسومات المدمجة.

أضاف أن اللاعبين يمكنهم الاستفادة من الأجهزة الحاسوبية المحمولة الأنحف، وعمر البطارية الأطول، كما ستكون مدعومة بتجارب أكثر ثراءً بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تطور عالم الألعاب

أوضح أنه بالتوازي مع استمرار تطور عالم الألعاب، سيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في إحداث تحوّل شامل، بدءًا من تحسين أساليب اللعب والأداء، وصولًا إلى توفير تجارب أغنى وأكثر أمانًا. وتفخر إنتل بقيادة هذا المستقبل من خلال ابتكارات مثل معالجات Intel Core Ultra Series 3 المرتقبة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.