جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات

استضافت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة منبثقة عن لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيوب رئيس لجنة القطاع، وذلك لمناقشة اللائحة الموحدة الاسترشادية لدكتوراه الاستعاضات الصناعية.

شهد الاجتماع حضور الدكتور حسام الملاحي أمين عام لجنة القطاع ورئيس جامعة باديا، وأعضاء اللجنة: الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فتح الله عميد كلية طب الأسنان جامعة بني سويف، والدكتور عاطف شاكر العميد الأسبق لكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور إيهاب مصلح الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، والدكتور طارق صلاح الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وحضور الدكتور معتز خميس الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية.

وقبيل انعقاد الاجتماع، استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين أعضاء اللجنة، حيث أكد خلال اللقاء حرص جامعة عين شمس على دعم التعاون المستمر مع المجلس الأعلى للجامعات، والمشاركة الفاعلة في جهود تطوير اللوائح الأكاديمية بما يواكب متطلبات الجودة والاعتماد ويخدم منظومة التعليم العالي.

ومن جانبه، أكد الدكتور رامي ماهر غالي أهمية هذه اللقاءات في توحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية، بما يسهم في الإرتقاء بجودة العملية التعليمية، ويحقق مصلحة الطلاب، ويعزز التكامل والتنسيق بين المؤسسات الأكاديمية المختلفة.

