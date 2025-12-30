طقس رأس السنة، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
طقس الغد، حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تبدأ في الثالثة من منتصف الليل وتنتهي فى الساعة العاشرة صباحا.

جاهزية شركة صرف صحي الإسكندرية للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر

طقس اليوم، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

طقس رأس السنة، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، بالتزامن مع  رأس السنة، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في  آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة يوم رأس السنة:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

