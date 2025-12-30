الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع تعظيم العائد من الأصول المنقولة لصندوق مصر السيادي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
18 حجم الخط
ads

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم باعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي تم نقل ملكيتها إلى "صندوق مصر السيادي"، وكذلك موقف المحفظة العقارية للصندوق، وإدارة الطروحات المرتقبة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف الأصول التي يتولى الصندوق تعظيم العائد منها بعد نقلها للصندوق ومنها الشركات القابضة، أو الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تم تحقيق نجاحات بها.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن هناك أصولًا تم طرحها وأن هناك إقبالًا عليها من قِبل عددٍ من المستثمرين، ومن بين هذه الأصول مربع الوزارات، ووزارتي الصناعة والسياحة والآثار، وفي غضون ذلك تم التشديد على أن هذه الأصول لن يتم بيعها ولكنها ستكون بمثابة شراكة استثمارية مع الدولة عن طريق نظام حق الانتفاع، بهدف الاستغلال الأمثل لها.

وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه "صندوق مصر السيادي" في تعظيم العائد على الأصول الحكومية واستغلالها أفضل استغلال.

وأضاف: تم خلال الاجتماع تأكيد استمرار العمل على  تعظيم جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب المزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية للاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة لها أفضل استفادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس حسن الخطيب المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي شراكة استثمارية

مواد متعلقة

إسرائيل تعلّق عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية في غزة

طلعت مصطفى توقع عقد مقاولة مع كونكريت بلس لتنفيذ أعمال إنشائية في ساوث ميد

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

انفراجة في صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

ليلة رأس السنة، أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وإليسا وتامر حسني

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم

السيسي يصدر قرارا جمهوريا مهما

سلطنة عمان توجه رسالة لـ السعودية والإمارات بشأن اليمن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح الروشتة النبوية لاستقرار البيوت واستمرار الحياة الزوجية (فيديو)

أمين الفتوى يحذر من مدعى العلم فى الإفتاء (فيديو)

هل ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب وما حكم الاحتفال بها؟ البحوث الإسلامية يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads