أين تذهب أموال صفقة علم الروم؟ الحكومة تجيب (فيديو)

علم الروم، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ستحصل على نسبة من الوحدات السكنية من مشروع علم الروم، وهو الجزء العيني، بالإضافة إلى 15% من صافي أرباح المشروع، وتحصل عليه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة": إن مبلغ الـ 3.5 مليار دولار التى تحصلت عليها الحكومة، سيتم توجيه جزء منها لخفض الدين العام، وأن الدولة لديها التزامات عديدة من خلال حقيبة الاستثمار المباشر، والالتزامات الخارجية.



وأضاف أن الغرض من الصفقات الكبرى هو جذب الاستثمار المباشر لرفع معدلات النمو، والتنمية بالإضافة إلى العائد المباشر الذي تحصل عليه الدولة من توفير فرص العمل، وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التى من شأنها تنشيط حركة السياحة، وإدخال العملة الصعبة من السياحة الوافدة.



وتابع: "الحكومة تهدف إلى إنشاء مجتمعات سياحية وصناعية وتجارية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي بحيث تكون مجتمعات دائمة طوال العام لجذب السياحة الأجنبية، فما يحدث هو استثمار وتنمية شاملة".



يذكر أنه تسلمت مصر اليوم مبلغ 3.5 مليار دولار؛ ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربيّ، بمحافظة مطروح، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، والتي تم توقيع عقدها في 6 نوفمبر الماضي.

