الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أين تذهب أموال صفقة علم الروم؟ الحكومة تجيب (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني،
المستشار محمد الحمصاني، فيتو
18 حجم الخط
ads

علم الروم، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ستحصل على نسبة من الوحدات السكنية من مشروع علم الروم، وهو الجزء العيني، بالإضافة إلى 15% من صافي أرباح المشروع، وتحصل عليه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة":  إن مبلغ الـ 3.5 مليار دولار التى تحصلت عليها الحكومة، سيتم توجيه جزء منها لخفض الدين العام، وأن الدولة لديها التزامات عديدة من خلال حقيبة الاستثمار المباشر، والالتزامات الخارجية.


وأضاف أن الغرض من الصفقات الكبرى هو جذب الاستثمار المباشر لرفع معدلات النمو، والتنمية بالإضافة إلى العائد المباشر الذي تحصل عليه الدولة من توفير فرص العمل، وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التى من شأنها تنشيط حركة السياحة، وإدخال العملة الصعبة من السياحة الوافدة.


وتابع: "الحكومة تهدف إلى إنشاء مجتمعات سياحية وصناعية وتجارية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي بحيث تكون مجتمعات دائمة طوال العام لجذب السياحة الأجنبية، فما يحدث هو استثمار وتنمية شاملة".

يذكر أنه تسلمت مصر اليوم مبلغ 3.5 مليار دولار؛ ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربيّ، بمحافظة مطروح، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، والتي تم توقيع عقدها في 6 نوفمبر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علم الروم المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء السياحة الوافدة الاستثمار المباشر

مواد متعلقة

مدبولي يكشف عن بعد جديد في صفقة "علم الروم" مع قطر

مدبولي: شركات التعهيد توفر 70 ألف فرصة عمل جديدة.. و"علم الروم" تتحول إلى منطقة استثمارية عالمية

أين ستذهب أموال صفقة "علم الروم"؟ وزير المالية يوضح

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار بعد صفقة علم الروم

وزير المالية: استلام 3.5 مليار دولار من مشروع "علم الروم" قبل نهاية ديسمبر

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

رسميا، تونس تواجه مالي في دور الـ16 من أمم أفريقيا

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

المغرب يواجه تنزانيا في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

من بينها مصر، المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

بعد خسارة الأحمر أمام المقاولون، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

تونس تتعادل مع تنزانيا بهدف ويتأهلان لدور الـ16 بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى مزدجر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة القمر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads