محافظ الدقهلية في جولة تفقدية ليلية بشوارع المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددا من شوارع وأحياء مدينة المنصورة، وذلك لمتابعة انتظام العمل ومراقبة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة محافظ الدقهلية، المرور على شارع المشاية، وشارع الجمهورية، وشارع جيهان، وشارع الترعة، وعدد من الشوارع، للاطمئنان على انتظام الحركة المرورية وسير العمل، ومتابعة مستوى النظافة العامة والاشغالات بشوارع المدينة والالتزام بغلق المحال العامة في المواعيد المقررة.

رفع مستوى النظافة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات

وخلال الجولة، وجه محافظ الدقهلية، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء حي شرق المنصورة وحي وغرب بالمرور الميداني المستمر، والتأكد من رفع مستوى النظافة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بشوارع المدينة وكافة مدن وقرى المحافظة، مع التأكيد على الاستمرارية وعدم التراخي في أداء المهام.

الالتزام التام بغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة

كما أصدر المحافظ توجيهًا عاجلًا لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مكبرات الصوت، ومراقبة التكاتك والمركبات المخالفة، والالتزام التام بغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، ومنع الباعة الجائلين من إعاقة حركة السير والمرور بالشوارع.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات المفاجئة مستمرة ولن تتوقف لمتابعة تنفيذ التوجيهات لصالح المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مع تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.

