الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية في جولة تفقدية ليلية بشوارع المنصورة

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بشوارع المنصورة، فيتو
18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددا من شوارع وأحياء مدينة المنصورة، وذلك لمتابعة انتظام العمل ومراقبة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة محافظ الدقهلية، المرور على شارع المشاية، وشارع الجمهورية، وشارع جيهان، وشارع الترعة، وعدد من الشوارع، للاطمئنان على انتظام الحركة المرورية وسير العمل، ومتابعة مستوى النظافة العامة والاشغالات بشوارع المدينة والالتزام بغلق المحال العامة في المواعيد المقررة.

رفع مستوى النظافة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات

وخلال الجولة، وجه محافظ الدقهلية، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء حي شرق المنصورة وحي وغرب بالمرور الميداني المستمر، والتأكد من رفع مستوى النظافة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بشوارع المدينة وكافة مدن وقرى المحافظة، مع التأكيد على الاستمرارية وعدم التراخي في أداء المهام.

الالتزام التام بغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة

كما أصدر المحافظ توجيهًا عاجلًا لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مكبرات الصوت، ومراقبة التكاتك والمركبات المخالفة، والالتزام التام بغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، ومنع الباعة الجائلين من إعاقة حركة السير والمرور بالشوارع.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات المفاجئة مستمرة ولن تتوقف لمتابعة تنفيذ التوجيهات لصالح المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مع تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإشغالات والتعديات ازالة كافة الاشغالات الحركة المرورية الجولات المفاجئة الباعه الجائلين السكرتير العام المساعد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المرور الميداني المقدمة للمواطنين تحسين مستوى الخدمات شرق المنصورة شارع المشاية شارع الترعة محافظ الدقهلية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مواد متعلقة

نجيب ساويرس: قرار سحب القوات الإماراتية من اليمن حكيم وسليم (فيديو)

سعر جرام الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

استعدادا لاحتفالات رأس السنة، خطوات للعناية بالجسم قبل النوم

بطولة أمم أفريقيا، نجيب ساويرس يكشف توقعاته عن المنتخب الأحق باللقب (فيديو)

الأكثر قراءة

أمم افريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية تتقدم 2-0 أمام بوتسوانا في الشوط الأول

آرسنال يتعادل سلبيًا أمام أستون فيلا بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

تعادل تشيلسي وبورنموث 2/2 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع وولفرهامبتون 1-1 في الشوط الأول

أمم أفريقيا، الكونغو الديمقراطية تقسو على بوتسوانا بثلاثية نظيفة وتتأهل لثمن النهائي

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

السنغال تفوز على بنين بثلاثية ويصعدان إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العقرب في منام الرجل وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

دعاء بداية العام الميلادي وحكم الدعاء في رأس السنة

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads