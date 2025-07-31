محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة والتزام المخابز بوزن الخبز في طلخا (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس، عددا من شوارع مدينة طلخا لمتابعة مستوى النظافة والوقوف على حالة الاشغالات بشوارعها، والتقى بعمال شركة النظافة، واستمع إليهم وحثهم على بذل المزيد من الجهود، من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمدينة وأهلها.

تفقد محافظ الدقهلية عددا من المخابز، بمدينة طلخا

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من المخابز، بمدينة طلخا، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، وعلى الفور كلف المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالتنسيق مع العميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بتكثيف الرقابة على المخابز في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تثبيت مفتش تموين بمخبز بشارع عاطف الشرقاوي

كما كلف محافظ الدقهلية بتثبيت مفتش تموين بمخبز عبد الهادي بشارع عاطف الشرقاوي للإشراف على أعمال صرف حصص الخبز يوميا والتأكد من وصول الحصص لمستحقيها، واتخاذ الإجراءات القانونية على أي مخبز يثبت تلاعبه بحصص الخبز وقوت المواطنين.

رفع مستوى النظافة العامة في شوارع المدينة

ووجه محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة طلخا برفع مستوى النظافة العامة في شوارع المدينة وتكثيف أعمال شركة النظافة وكنس الشوارع ورفع الإشغالات أولا بأول وعدم السماح بإعاقة الطريق أمام المارة وإخلاء الأرصفة من الإشغالات حرصا على حركة سير وتيسير التنقل للمواطنين.

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