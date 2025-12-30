18 حجم الخط

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026/2027 بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة.



محافظ الدقهلية يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 بمختلف المراكز

وحضر اجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية، المهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق، والمهندس طارق مدير مديرية الإسكان، وإيمان حسين مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري المشروعات، ومديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة.

لن أقبل تعطيل لأي معدة بالحملات الميكانيكية وعمل منظومة النظافة في المرتبة الأولى

وشدد محافظ الدقهلية على مسئولية رؤساء المراكز والمدن والأحياء المتابعة المستمرة لحالة المعدات والحفاظ عليها والصيانة الدورية لها، وأنه لن يقبل تعطيل لأي معدة بالحملات الميكانيكية وعمل منظومة النظافة في المرتبة الأولى.



مسئولية رؤساء المراكز والمدن والأحياء المتابعة المستمرة لحالة المعدات والحفاظ عليها والصيانة الدورية لها

كما شدد محافظ الدقهلية على ضرورة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية في المواعيد المحددة وطبقا للمواصفات الفنية المقررة وأنه لن يقبل مبررات في أي تأخير في تنفيذ المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتأكد من انتهاء مشروعات المرافق بالشوارع المقترحة للرصف قبل بدء الأعمال فيها.

إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية في المواعيد المحددة وطبقا للمواصفات الفنية ولا مبررات في أي تأخير

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز المشروعات التنموية ذات الأولوية بمختلف القطاعات الحيوية، والوقوف الفعلي على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقًا للصالح العام والارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة.

مراجعة الخطة مع مسئولي المرافق لضمان عدم حدوث أي تداخلات

وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية الوضع في الاعتبار الصالح العام للمواطنين، والبدء في المشروعات التي تعود بالنفع على أكبر عدد من السكان، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة الخطة مع مسئولي المرافق لضمان عدم حدوث أي تداخلات بين القطاعات أثناء تنفيذ المشروعات، وضرورة عمل الدراسة الكامله للمشروعات المطلوبة قبل ادارجها.

إرجاء الطرق التي تشهد أعمال مرافق

وشدد المحافظ، على إعادة مراجعة الخطة بالكامل، وإعداد محاضر تنسيقية بين مسئولي المحافظة، وشركات المرافق، لتحديد الطرق الخالية من الأعمال، لبدء تنفيذها فورًا، مع إرجاء الطرق التي تشهد أعمال مرافق لحين الانتهاء منها تمامًا للحفاظ على موارد الدولة.

اهتمام خاص بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين

وأشار اللواء"مرزوق" إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحًا أن المتابعة الدورية لمشروعات الخطة الاستثمارية تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بالمحافظة.

مراجعة مقترحات الخطط الاستثمارية

كما وجه محافظ الدقهلية، نائب المحافظ، بمراجعة مقترحات الخطط الاستثمارية الجديدة المقدمة من رؤساء المدن، وتدقيقها بشكل نهائي من حيث نوعية المشروع وطبيعته وتكلفته،.مشددًا على أن المشروعات التي تشهد تداخلات يتم تأجيلها أو استبدالها، مع البدء الفوري في تنفيذ المشروعات الجاهزة التي تخدم أكبر عدد من المواطنين، كذلك وجه السكرتير العام المساعد باستمرار متابعة ملف النظافة في مختلف أنحاء المحافظة.

