استعدادا لاحتفالات رأس السنة، خطوات للعناية بالجسم قبل النوم

العناية بالجسم قبل النوم استعدادا لاحتفالات رأس السنة، لا يقتصر فقط على اليوم الذي ستنطلقين للاحتفال، بل عليكي أن تبدأي اليوم، وقبل النوم، حتى يمكنك أن تكوني متألقة وتشعرين بالحيوية والنشاط حتى مع الطقس البارد.



ولأن مع انخفاض درجات الحرارة، يقل تدفق الدم إلى الأطراف، وتزداد جفاف البشرة، ويشعر الكثيرون بالإجهاد والتيبس مع نهاية اليوم، فمن هنا تأتي أهمية روتين العناية بالجسم قبل النوم، ليس كترف أو رفاهية، بل كعادة بسيطة ذات تأثير كبير على الراحة الجسدية والنفسية، لتنعمي باحتفالا مميزا.



روتين العناية بجسمك قبل النوم استعدادا لاحتفالات رأس المال



خطوات صغيرة، لا تستغرق وقتًا طويلًا، لكنها تُحدث فرقًا واضحًا عند الالتزام بها، وهو ما نستعرضه وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



الاستحمام الدافئ… لا الساخن

قد يبدو الاستحمام بالماء الساخن جدًا خيارًا مثاليًا في الليالي الباردة، لكنه في الحقيقة قد يضر أكثر مما ينفع. الماء الساخن يجرد البشرة من الزيوت الطبيعية، ما يزيد من الجفاف والحكة. الأفضل هو الاستحمام بماء دافئ لمدة قصيرة، مع استخدام غسول لطيف خالٍ من المواد القاسية. هذا النوع من الاستحمام يساعد على استرخاء العضلات، تحسين الدورة الدموية، وتهيئة الجسم للنوم الهادئ.



الترطيب الفوري بعد الاستحمام

اللحظة الذهبية لترطيب الجسم هي مباشرة بعد الاستحمام، حين تكون البشرة لا تزال رطبة قليلًا. استخدام كريم أو زيت طبيعي غني، مثل زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند أو زبدة الشيا، يساعد على حبس الرطوبة داخل الجلد لفترة أطول. التركيز يجب أن يكون على المناطق الأكثر عرضة للجفاف مثل الكوعين، الركبتين، القدمين واليدين. هذه الخطوة البسيطة تمنع تشققات الجلد وتمنح إحساسًا فوريًا بالدفء والراحة.



العناية بالقدمين لدفء شامل

القدمين من أكثر أجزاء الجسم تأثرًا بالبرودة، وإهمالهما قد يسبب شعورًا عامًا بعدم الراحة. تدليك القدمين قبل النوم بكريم ثقيل أو زيت دافئ، ثم ارتداء جوارب قطنية، لا يدفئ القدمين فقط، بل يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم. هذه العادة الصغيرة تعطي إحساسًا بالاحتواء الجسدي، وتخفف من التوتر المتراكم خلال اليوم.



مشروب دافئ يهيئ الجسم للنوم

العناية بالجسم لا تقتصر على الخارج فقط. تناول مشروب دافئ قبل النوم، مثل اليانسون أو البابونج أو الحليب الدافئ مع رشة قرفة، يساعد على تهدئة الجهاز العصبي، رفع حرارة الجسم الداخلية بشكل معتدل، وتحفيز الاسترخاء. من المهم تجنب المشروبات المنبهة كالقهوة أو الشاي الثقيل في المساء، لأنها تعيق الدخول في نوم عميق.



تمارين تمدد خفيفة قبل النوم

الطقس البارد يزيد من تصلب العضلات والمفاصل، خاصة بعد يوم طويل من الحركة أو الجلوس. أداء تمارين تمدد بسيطة لمدة خمس إلى عشر دقائق يساعد على فك التشنجات، تحسين المرونة، وتخفيف آلام الرقبة والظهر. هذه التمارين لا تحتاج مجهودًا كبيرًا، لكنها ترسل إشارات للجسم بأن وقت الراحة قد حان.



اختيار ملابس النوم بعناية

نوعية ملابس النوم تؤثر بشكل مباشر على شعور الجسم بالدفء. الأقمشة القطنية أو الصوف الخفيف تساعد على الحفاظ على حرارة الجسم دون التسبب في تعرق أو اختناق الجلد. تجنب الملابس الضيقة جدًا، لأنها تعيق الدورة الدموية وتقلل الإحساس بالدفء، خاصة في الأطراف.



ترطيب الشفاه واليدين قبل النوم

الشفاه واليدين من أكثر المناطق تعرضًا للتشقق في الشتاء. وضع طبقة سميكة من مرطب الشفاه وكريم مغذٍ لليدين قبل النوم يحميهما طوال الليل، ويقلل من الجفاف والتشققات المؤلمة. يمكن ارتداء قفازات قطنية خفيفة بعد ترطيب اليدين لنتيجة أفضل.



وصفات للعناية بالجسم

تهيئة غرفة النوم لدفء مريح

درجة حرارة غرفة النوم تلعب دورًا مهمًا في جودة النوم. الجو شديد البرودة أو شديد الحرارة قد يسبب تقطع النوم. استخدام أغطية مناسبة للشتاء، وتهوية الغرفة بشكل معتدل قبل النوم، يخلق بيئة صحية تساعد الجسم على الاسترخاء. كما يُفضل إطفاء الإضاءة القوية والاعتماد على ضوء خافت لتهيئة العقل للنوم.



لحظة هدوء للنفس قبل الجسد

العناية بالجسم قبل النوم لا تكتمل دون العناية بالحالة النفسية. بضع دقائق من التنفس العميق، أو قراءة خفيفة، أو دعاء قصير، تساعد على تصفية الذهن والتخلص من توتر اليوم. عندما يهدأ العقل، يستجيب الجسد بشكل أفضل لكل خطوات العناية السابقة.



العناية بالجسم قبل النوم في الليالي الباردة ليست سلسلة من الطقوس المعقدة، بل مجموعة خطوات بسيطة يمكن دمجها بسهولة في الروتين اليومي. الاستمرارية هي السر الحقيقي؛ فمع كل ليلة، ستلاحظين فرقًا في نعومة بشرتك، دفء جسدك، وعمق نومك. خطوات صغيرة، نعم، لكنها بنتيجة كبيرة تشعرك بالراحة والاحتواء طوال فصل الشتاء.

