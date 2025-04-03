إصابة مدير متابعة حي شرق المنصورة باختناق في حريق داخل حديقة الطفل بالمنصورة

أصيب "السيد ع ا" 44 سنة ومقيم بعزبة الشال مدير المتابعة بحي شرق المنصورة باختناق على إثر نشوب حريق في خيمة داخل حديقة الطفل بالمنصورة .



إصابة مدير متابعة حي شرق باختناق

وسيطرت قوات الحماية المدنية في الدقهلية علي حريق نشب في خيمة داخل حديقة الطفل في المنصورة ونتج عن الحريق إصابة مدير متابعة حي شرق باختناق.

السيطرة على حريق أمام أحد البنوك بالمنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في خيمة بحديقة الطفل في المنصورة.

الحريق في خيمة بحديقة الطفل بالمنصورة وانتقال قوة أمنية

انتقلت قوة أمنية وهرعت سيارات الحماية المدنية إلى موقع حريق وتبين اندلاع دخان كثيف نتيجة احتراق في خيمة داخل حديقة الطفل بالمنصورة.

السيطرة علي الحريق وتحرير محضر

تم السيطرة على الحريق بسيارات الحماية المدنية “رجال الاطفاء” ونقلت سيارة الإسعاف مدير متابعة حي شرق المنصورة مصابا باختناق لمستشفى الطوارئ، وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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