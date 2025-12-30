الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
خارج الحدود

نجيب ساويرس: قرار سحب القوات الإماراتية من اليمن حكيم وسليم (فيديو)

أعرب  المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عن أمنيته بأن ينتهي الفقر في مصر خلال العام الجديد، وأن يكون هناك تعليم جيد، وأن تبقى مصر بعيدة عن الصراعات الموجودة في المنطقة.


وقال في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أتمنى أن أرى أولادي فى حالة جيدة، وكشف أن أسوأ ما حدث فى العام الحالي هو الخلافات التى حدثت بين الإمارات والسعودية، خاصة وأن الدولتين مهمتين في المنطقة العربية كلها، والإمارات دولة تتميز بالحكمة وحسن التصرف".

 


وأضاف رجل الأعمال  نجيب ساويرس: " قرار سحب القوات الإماراتية من اليمن، حكيم، وسليم، ودولة الإمارات تعتبر الجبهة الأولى في مواجهة الإخوان المسلمين بالمنطقة العربية كلها، فهم أكثر الدول التي تتصدر فى مواجهة تنظيم الإخوان وداعش فى المنطقة".
 

الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب عملها في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

 

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيانها: "بالإشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء الموافق 30/ 12/ 2025 حول الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، وما تضمنه من حقائق بشأن تواجد القوات المسلحة الإماراتية في اليمن، ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية".

