مراكز العزيمة تستعد لتنظيم احتفالية للمتعافين من الإدمان بمناسبة رأس السنة

تستعد مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتنظيم احتفالية للمتعافين من الإدمان بمناسبة الاحتفال برأس السنة، حيث تتزين المراكز بشجرة الكريسماس وبابا نويل استعدادا لاحتفالات رأس السنة.



يأتي ذلك في إطار الحرص على توفير برامج الحماية للمتعافين من الإدمان، كما يوفر الخط الساخن للصندوق رقم “16023” كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا، وفى سرية تامة من خلال 35 مركزا علاجيا فى 21 محافظة .



ويأتي حرص صندوق مكافحة الإدمان على تنظيم أنشطة توعوية مختلفة للمتعافين من الإدمان أثناء الاحتفالات بالأعياد والمناسبات، ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتخذها الصندوق وتسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة الأعياد والاحتفالات، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد احتمالية تزايد فرص الانتكاسة خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين.

مراكز العزيمة تستعد لتنظيم احتفالية للمتعافين من الإدمان

ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز، ويتوافق خروجهم مع أيام الأعياد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام الأعياد لحمايتهم من مجرد التفكير في العودة للإدمان.

