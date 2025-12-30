الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مراكز العزيمة تستعد لتنظيم احتفالية للمتعافين من الإدمان بمناسبة رأس السنة

مراكز العزيمة تستعد
مراكز العزيمة تستعد لتنظيم احتفالية للمتعافين من الإدمان
18 حجم الخط

تستعد مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتنظيم احتفالية  للمتعافين من الإدمان بمناسبة الاحتفال برأس السنة، حيث تتزين المراكز بشجرة الكريسماس وبابا نويل استعدادا لاحتفالات  رأس السنة.


يأتي ذلك  في إطار الحرص على توفير برامج الحماية للمتعافين من الإدمان، كما يوفر الخط الساخن للصندوق رقم “16023” كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا،  وفى سرية تامة من خلال 35 مركزا علاجيا فى 21 محافظة .


ويأتي حرص صندوق مكافحة  الإدمان على تنظيم أنشطة توعوية مختلفة للمتعافين من الإدمان أثناء الاحتفالات بالأعياد والمناسبات، ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتخذها الصندوق وتسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة الأعياد والاحتفالات، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد احتمالية تزايد  فرص الانتكاسة خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين. 

مراكز العزيمة تستعد لتنظيم احتفالية للمتعافين من الإدمان
مراكز العزيمة تستعد لتنظيم احتفالية للمتعافين من الإدمان
مراكز العزيمة تستعد لتنظيم احتفالية للمتعافين من الإدمان
مراكز العزيمة تستعد لتنظيم احتفالية للمتعافين من الإدمان
مراكز العزيمة تستعد لتنظيم احتفالية للمتعافين من الإدمان
مراكز العزيمة تستعد لتنظيم احتفالية للمتعافين من الإدمان

 

 

ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز، ويتوافق خروجهم مع أيام الأعياد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام الأعياد لحمايتهم من مجرد التفكير في العودة للإدمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتفال برأس السنة احتفالات رأس السنة الخدمات العلاجية الاعياد والمناسبات العطلات الرسمية صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي صندوق مكافحه وعلاج الادمان مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي

مواد متعلقة

صندوق مكافحة الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 160570 مريضا مجانًا خلال 2025

صندوق مكافحة الإدمان: تشغيل الفرع الجديد للخط الساخن بالسويس غدا

الفنان محمد ثروت: نشر الوعي عن خطورة المخدرات من خلال صندوق مكافحة الإدمان

مدير صندوق مكافحة الإدمان يشهد ختام دوري رياضي للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة

الأكثر قراءة

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

تطبيع الاعتراف.. ومحاولات خنق مصر نهرًا وبحرًا

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

في اللحظات الأخيرة، وصول محامي رمضان صبحي لجلسة النطق بالحكم في قضية التزوير

عام التقاط الأنفاس!

الجامعة العربية تدعو إلى وقف التصعيد فورا وتغليب لغة الحوار في اليمن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بتحسين العلاقات مع الآخرين

إصدارات مجلس حكماء المسلمين في 2025 تعزيز للخطاب الوسطي المستنير

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads