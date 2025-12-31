درس غير مُقرر في الرحمة، قصة صور ملهمة التقطها طالب ثانوي

كلب يحتوى قطة في مشهد غير مألوف

18 حجم الخط

خرج الطالب مصطفى أحمد من مدرسته في منطقة الهرم، رأسه مزدحم بالأسئلة والخوارزميات، فقد كان عائدًا لتوه من امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي، لكن الشارع قرر أن يمتحنه في مادةٍ أخرى غير مقررة عليه، مادة اسمها الرحمة.

في قلب الطريق، حيث لا مكان للتوقّف، وحيث يتعالى ضجيج السيارات، وزحام المارة، كان هناك مشهد غير مألوف، كلبٌ ممدّد مستلقي فوق الأسفلت البارد متعبًا، مرهقًا، يحاول النوم، وقد أغمض عينًا وترك الأخرى مفتوحة على الشارع.

تفاجأ مصطفى بإحدى القطط، تتخذ من ظهر الكلب مأوى لها، لم تفر منه ولم يحاول الكلب إزاحتها، كأنها تقول: هنا أمان، فالتقط عدة صور أثارت إعجابًا واعتبرها البعض إحدى اللقطات المهمة في عام 2025.

المشهد بدا خارج المنطق والمألوف، فالشارع لا يرحم، والشتاء لا يمنح دفئًا مجانيًا، ومع ذلك، وُلدت لحظة سكون وسط الفوضى والضجيج، هدنة بلا اتفاق، وعطف بلا لغة، لم يكن الكلب قويًا ولا القطة ضعيفة، بل كانا شريكين في التعب، يتقاسمان البرودة والخوف وضجيج السيارات، ويصنعان من العراء بيتًا مؤقتًا.

الصور التي التقطها طالب أولى ثانوي، لم تكن توثيقًا لمشهد عابر، بل شهادة بصرية تقول إن الرحمة لا تحتاج إلى وعيٍ صناعي، ولا إلى برمجة مسبقة، ولا إلى إنسانية!

في زمنٍ نُدرّس فيه الذكاء، وتُمحى فيه الطمأنينة، جاءت هذه الصور لتذكّرنا أن أبسط الكائنات قد تتفوّق علينا في فهم معنى السكن والطمأنينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.