انطلاق دبلومة التدريب B وC لمدربى الصعيد في الأقصر (صور)

اتحاد الكرة، انطلقت أمس الإثنين، بمدينة الأقصر، دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة B، والتى تنظمها لجنة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

ويشارك فى الدورة 25 مدربًا من مدربي صعيد مصر، وتستمر أربعة أشهر بعدد 193 ساعة "عمليًا ونظريًا"، وذلك فقًا لما أكده الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد.

وانطلقت أمس أيضا، فاعليات الدورة C لعدد 30 مدربًا، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي 160 ساعة دراسية عملية ونظرية.

دورات مكثفة لمدربي الصعيد للحصول على رخض التدريب

فيما أعلنت إدارة المدربين بـالاتحاد المصري لكرة القدم أمس الإثنين عن تنظيم دورات تدريبية لتطوير مدربي الصعيد، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عددًا من الدورات التدريبية المعتمدة بعدد من محافظات الصعيد، تشمل رخص B وC وD، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة المدربين وتأهيلهم وفق المعايير المعتمدة.

وتقام الدورات بمحافظات سوهاج، أسوان، الأقصر، قنا وأسيوط، بمشاركة واسعة من المدربين، وذلك وفق الجداول الزمنية المقررة لكل دورة.

اتحاد الكرة يعلن رحيل علاء نبيل

فيما، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم الاتفاق المشترك بين الاتحاد والكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2025.

وأكد الاتحاد تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الكابتن علاء نبيل خلال فترة عمله، مثمّنًا ما قدمه من إخلاص وعطاء، باعتباره أحد أبناء الاتحاد المخلصين وأصحاب الكفاءات الفنية المشهود لها.

وتمنى الاتحاد المصري لكرة القدم للكابتن علاء نبيل دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

