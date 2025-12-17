الأربعاء 17 ديسمبر 2025
في بيان رسمي، اتحاد الكرة يطالب بدعم جماهيري لمنتخب مصر

اتحاد الكرة، أصدر الدكتورة المصري قبل قليل بيانا رسميا علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يحصل فيه الجماهير المصرية بكافة انتماءاتها حول منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال مشاركته في بطولة فلازم الافريقية بالمغرب 

وفي الوقت نفسه، تضمن البيان توجيه الشكر لجماهير المرة المصرية، نظرا لدعمها خلال الفترة الماضية للفراعنة خلال تصفيات أمم أفريقيا بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

نص بيان اتحاد الكرة

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أهمية الالتفاف الكامل حول المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المملكة المغربية، دعمًا للفريق في مهمته القارية، وتمثيله لمصر بالشكل الذي يليق بتاريخ الكرة المصرية ومكانتها.

ويتقدم الاتحاد بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية، على دعمها ومساندتها المستمرة للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل عنصرًا أساسيًا في مسيرة الفريق، مع التطلع إلى استمراره خلال الفترة المقبلة، لما له من تأثير إيجابي على أداء اللاعبين والجهاز الفني.

2026 بداية حقيقية لتطوير الكرة المصرية

كما يشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن عام 2026، يمثل بداية حقيقية لمرحلة تطوير شاملة لكرة القدم المصرية، من خلال المشروع القومي لكرة القدم «رؤية 2038»، والذي يتضمن تطوير المنتخبات الوطنية، والمسابقات المحلية، ومسابقات الناشئين، واكتشاف المواهب، عبر مركز المنتخبات الوطنية الرئيسي، ومراكز المنتخبات الفرعية الموزعة على قطاعات الجمهورية السبعة، والوحدات التابعة لكل مركز فرعي، بما يضمن امتداد المشروع إلى كل قرية ونجع ومنطقة شعبية في مصر، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، ليستفيد منه جميع أبناء الشعب المصري دون تفرقة.

نستعين بالله عز وجل، ثم بقدرات الدولة المصرية، والتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة وكل مؤسسات الدولة، من خلال إستراتيجية واضحة تستهدف الارتقاء باللعبة، وتحقيق تطلعات الجماهير، وبداية مرحلة لا صوت فيها يعلو على صوت المنتخبات الوطنية، التى تمثل مصر.

ويجدد الاتحاد المصري لكرة القدم، التزامه الكامل بالعمل من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم المصرية، معتمدًا على دعم الجماهير وثقتهم، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.

منتخب مصر يطير الي المغرب

غادرت، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن اليوم الأربعاء متوجهة إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

