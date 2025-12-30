خبير بالشأن الأفريقي يكشف دلالات الاصطفاف الدولي ورفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال

18 حجم الخط

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشأن الأفريقي، إن هناك اصطفافًا دوليًا رافضًا للخطوة الإسرائيلية بشأن الاعتراف بـ إقليم أرض الصومال الانفصالي، موضحا أن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعًا رسميًا أكد خلاله على احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته.

وأضاف أن بيان المجلس يعكس عدة دلالات دولية، أبرزها الاهتمام الدولي الكبير بخطورة هذه الخطوة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن عقد الاجتماع جاء بعد 48 ساعة من الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال، مما يعكس الانزعاج الدولي الواسع تجاه هذا الإجراء.

تأييد ضمني أمريكي لإسرائيل

وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن هناك دلالة أخرى تتمثل في تماثل المواقف العربية والدولية، مثل مواقف بريطانيا والدول الأفريقية ورئاسة مجلس الأمن، في رفض الخطوة الإسرائيلية، مضيفا أن هذه الجهود تتكامل مع موقف منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي في إدانة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي.

كما أشار إلى أن مداولات مجلس الأمن كشفت عن تأييد ضمني من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل، حيث أكدت المندوبة الأمريكية أن “إسرائيل تتمتع بالحق نفسه في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة”، وانتقدت المندوبة ما اعتبرته "ازدواجية المعايير" لدى مجلس الأمن، مشيرة إلى اعتراف المجلس بدولة فلسطين في وقت سابق.

تماسك الموقف الصومالي

وواصل حديثه قائلًا: "أما الدلالة الثالثة فهي تماسك الموقف الصومالي، حيث أكد مندوب الصومال أن الموقف الإسرائيلي يُعد انتهاكًا مباشرًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الاتحاد الأفريقي وأركان القانون الدولي".

وأوضح أن هذا الموقف الدبلوماسي يعكس تطورات الداخل الصومالي، حيث شهدت البلاد مظاهرات شعبية وتنديدًا من البرلمان وقوى سياسية، جميعها تؤكد رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي.

خطوات مصر الاستباقية تغلق الطريق أمام أي حركات انفصالية في أفريقيا

وتابع: "وفي دعم لتلك الجهود الدولية، وتأكيدًا للمواقف المصرية الداعية إلى الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، طالبت مصر بعقد جلسة لمجلس السلم والأمن الأفريقي لبحث تداعيات الاعتراف الإسرائيلي".

وأضاف أن هذا الموقف يعكس سعي مصر المتواصل لاتخاذ خطوات استباقية تغلق الطريق أمام أي حركات انفصالية في أفريقيا من جهة، وتؤكد على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية في القارة من جهة أخرى، مؤكدا أن الأهم من ذلك هو احترام قواعد ومواثيق الاتحاد الأفريقي التي تحرص مصر على دعمها وتطبيقها.

