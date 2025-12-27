السبت 27 ديسمبر 2025
الاتحاد الأوروبي يؤكد على وحدة الصومال

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، على أهمية احترام وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

 

الاتحاد الأوروبي يؤكد على وحدة  الصومال 

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي: "في 26 ديسمبر، اعترفت إسرائيل بأرض الصومال دولة مستقلة".

وأضاف: "يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا على أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وفقا لدستورها ومواثيق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة".

وتابع: "هذا أمر أساسي لسلام واستقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها".

 

إسرائيل تعترف بإقليم أرض الصومال كدولة

وختم البيان بالقول: "يشجع الاتحاد الأوروبي على حوارٍ بنّاءٍ بين أرض الصومال والحكومة الفيدرالية الصومالية لحلّ الخلافات العالقة منذ أمد طويل".

واعترفت إسرائيل الجمعة رسميا بأرض الصومال، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

من جهتها، دانت مقديشو القرار الإسرائيلي  فورا واعتبرته "هجوما متعمدا" على سيادتها، وانضم إليها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) وعدة دول حول العالم.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان إن "الأعمال غير المشروعة من هذا القبيل تقوّض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، وتفاقم التوترات السياسية والأمنية".

وحذّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف في بيان من "سابقة خطيرة تحمل عواقب بعيدة المدى تهدد السلام والاستقرار في كل أنحاء القارة".

