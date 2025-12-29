رمضان قرني: الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال يشجع النزعات الانفصالية

18 حجم الخط

كشف الدكتور رمضان قرني، الخبير بالشأن الإفريقي، عن التداعيات الإقليمية الخطيرة للاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل خلطًا متعمدًا للأوراق الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي، وتهديدًا مباشرًا للأمنين العربي والإفريقي.

وأوضح قرني، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن إعلان إسرائيل اعترافها الرسمي بإقليم أرض الصومال بوصفه دولة مستقلة وذات سيادة، يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز الإطار الدبلوماسي، ويعكس سعيًا إسرائيليًا لتعزيز نفوذها في واحدة من أكثر المناطق الجيوسياسية حساسية في العالم.

دلالات استراتيجية متعددة

وأكد الخبير بالشأن الإفريقي أن هذا الاعتراف يحمل العديد من الدلالات الاستراتيجية على المستويات المصرية والعربية والإفريقية، مشيرًا أولًا إلى أنه يمثل انتقاصًا واضحًا من سيادة الصومال وسلامته الإقليمية، خاصة في توقيت بالغ الحساسية تسعى فيه الدولة الصومالية إلى إعادة بناء مؤسساتها الوطنية ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن الاعتراف الإسرائيلي يُعد ثالث اعتراف دولي بإقليم أرض الصومال، بعد اعتراف كل من تايوان وإثيوبيا، وهو ما قد يفتح الباب أمام اعترافات أخرى محتملة من دول مثل كينيا أو حتى الولايات المتحدة، بما يكرس واقعًا سياسيًا جديدًا خارج إطار الشرعية الدولية.

وأشار قرني إلى أن هذا الاعتراف يضفي طابعًا رسميًا على التعاون القائم بين الجانبين، لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية والتكنولوجية، لافتًا إلى تقارير تتحدث عن نشر رادارات إسرائيلية في مناطق داخل إقليم أرض الصومال، بما يعزز من القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية في المنطقة.

تداعيات على أمن البحر الأحمر

وأوضح أن الاعتراف الإسرائيلي سيكون له تأثير مباشر على مستقبل الأمن الإقليمي في منطقة البحر الأحمر، حيث تسعى إسرائيل إلى إحكام السيطرة على المداخل الشمالية والجنوبية للبحر الأحمر، خاصة من جهة خليج عدن ومضيق باب المندب، وأضاف أن إسرائيل تنظر إلى إقليم أرض الصومال باعتباره نقطة إنذار مبكر وحائط صد لمواجهة أي تهديدات محتملة من جماعة الحوثي أو من إيران.

كما رجح قرني قيام تعاون ثلاثي بين «إثيوبيا – إسرائيل – أرض الصومال»، بما يعزز الوجود الإثيوبي على ساحل البحر الأحمر بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، فضلًا عن تفعيل مشروعات استراتيجية، من بينها خط السكك الحديدية بين ميناء بربرة في أرض الصومال وأديس أبابا، الأمر الذي قد يهدد مكانة الموانئ الجيبوتية ويغير خريطة التجارة الإقليمية.

تشجيع النزعات الانفصالية وتهديد الأمن القومي المصري

وحذر الخبير بالشأن الإفريقي من أن هذه الخطوة قد تشجع حركات وجماعات انفصالية أخرى داخل القارة الإفريقية على السعي للانفصال عن دولها، مشيرًا إلى أن من بين هذه الجماعات ميليشيا الدعم السريع في السودان، ما ينذر بمزيد من عدم الاستقرار في الإقليم.

واختتم الدكتور رمضان قرني تصريحاته بالتأكيد على أن التحالف الثلاثي المحتمل يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، خاصة فيما يتعلق بإمكانية السماح بتواجد إثيوبي على سواحل البحر الأحمر، أو ممارسة أي تهديد محتمل لقناة السويس من جهة باب المندب، بما ينعكس سلبًا على الأمن القومي العربي والمصالح الاستراتيجية المصرية.

