كيف تنظر أحزاب المعارضة إلى الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال؟

أثار إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بانفصال « إقليم أرض الصومال » عن الجمهورية الصومالية موجة رفض داخل أوساط أحزاب المعارضة المصرية، التي رأت في الخطوة تطورًا سياسيًا خطيرًا يمس استقرار القرن الأفريقي، ويهدد الأمن الإقليمي في البحر الأحمر، ويندرج ضمن سياسات فرض الأمر الواقع التي تتبناها إسرائيل في محيطها الإقليمي.

خطورة اعتراف إسرائيل بكيان انفصالي

وأكدت أحزاب المعارضة أن الاعتراف بكيان انفصالي داخل دولة معترف بها دوليًا يمثل خرقًا صريحًا لقواعد القانون الدولي، ويتناقض مع مبادئ الاتحاد الأفريقي التي تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، محذرة من أن هذه السابقة قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من التفكك والنزاعات بالوكالة داخل القارة الأفريقية.

وفي هذا السياق، شدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن خطورة الخطوة الإسرائيلية لا تتعلق بمضمونها فقط، بل بتوقيتها وسياقها الجيوسياسي، إذ تأتي في أعقاب حرب غزة، وفي ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر، ومحاولات إعادة تشكيل موازين القوى في القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر بما يخدم المصالح الإسرائيلية وحلفاءها.

واعتبر الحزب أن الاعتراف يرتبط بحسابات أمنية وعسكرية واستخباراتية تهدف إلى إيجاد موطئ قدم دائم قرب مضيق باب المندب، وتحويل «صوماليلاند» إلى منصة لوجستية واستخباراتية ضمن مشروع إقليمي أوسع، يقوم على منطق التحالفات العسكرية لا الأمن الجماعي.

وحذر المصري الديمقراطي من تداعيات القرار على وحدة الدولة الصومالية، وعلى أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية وقناة السويس، مؤكدًا أن إسرائيل دأبت تاريخيًا على استغلال الأزمات الإقليمية وتراجع منظومات العمل العربي المشترك لفرض وقائع سياسية وجغرافية جديدة تتعارض مع مصالح شعوب المنطقة.

وفي السياق ذاته، أدان حزب العدل الإعلان الإسرائيلي، واعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرًا من أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الجيوسياسي في القرن الأفريقي، وتمس الأمن القومي المصري، في ضوء الأهمية الاستراتيجية للمنطقة باعتبارها بوابة الملاحة الدولية في البحر الأحمر والمدخل الجنوبي لقناة السويس.

وأكد حزب العدل رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم في أي بقعة خارج أراضيهم، مشددًا على ضرورة تحرك عربي وأفريقي موحد لوقف مثل هذه السياسات، ودعم وحدة الصومال وسيادته، بما يحفظ الأمن القومي العربي والأفريقي في مواجهة مخططات التفتيت.

موقف المعارضة المصرية من الانتهاكات الإسرائيلية

ويأتي هذا الموقف امتدادًا لتاريخ طويل من مواقف أحزاب المعارضة المصرية الرافضة للرؤية الإسرائيلية في المنطقة، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أو بمحاولات اختراق العمق الأفريقي، أو بإعادة هندسة التوازنات الأمنية في البحر الأحمر.

واعتبرت الأحزاب، عبر مراحل مختلفة، أن السياسات الإسرائيلية تقوم على تفتيت الدول الوطنية، وتغذية النزاعات الداخلية، واستخدام التحالفات الأمنية كأداة للهيمنة الإقليمية.

